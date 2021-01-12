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Рассекречены новые гаджеты от Apple

Корпорация представит их в апреле 2021 года

сегодня, 17:03
Автор:

Елизавета Черных

Согласно информации японского издания MacOtakara, весной 2021 года корпорация Apple готовится выпустить новый смартфон и наушники. 

Рассекречены новые гаджеты от Apple

Компания Apple - фото из открытых источников

Исходя из информации, которую удалось получить японским журналистам от поставщика компании из Китая, уже в апреле Apple представит два новых устройства. Корпорация анонсирует новое поколение одного из самых бюджетных смартфонов iPhone SE. Также известно, что Apple готовится выпустить вторую версию беспроводных наушников с активным шумоподавлением AirPods Pro.

По словам журналистов, им не удалось детально разузнать о технических характеристиках новых гаджетов, однако издание пишет, что  iPhone SE получит поддержку аксессуаров для беспроводной зарядки MagSafe. Также в MacOtakara сообщили, что наушники AirPods Pro будут иметь меньшие габариты по сравнению со своими предшественниками. 

Как сообщили в издании, новые устройства будут представлены на традиционной весенней презентации. 

Напомним, что ранее Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко сообщил о том, когда выйдет новенький смартфон от компании Apple. По словам эксперта iPhone 13 будет выпущен без задержек и традиционная презентация будет проведена в сентябре 2021 года, а первая партия смартфонов будет производиться уже летом того же года. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, компания Apple запустила программу замены дисплеев для устройств іPhone 11 для пользователей, которые столкнулись с проблемой  отсутствия реакции экрана на прикосновения. В корпорации сообщили, что с данной проблемой могли столкнуться владельцы смартфонов, которые были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. 






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Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/12/iphonese/
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