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Главная Новости IT гаджет Motorola представит свой первый телевизор на Android 10: что известно
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Motorola представит свой первый телевизор на Android 10: что известно

Смарт-телевизор Revou может похвастаться тонкой панелью и работает на четырехъядерном чипсете

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Индия не новичок в смарт-телевизорах, особенно в том секторе рынка, который делает покупки на Flipkart. Однако, похоже, ни одна из них не поддерживает ОС, основанную на чем-то новее, чем Android 9.0 (Pie), или не поддерживает 4K поверх этого. Motorola изменила это, выпустив новый телевизор Revou.

Motorola представит свой первый телевизор на Android 10: что известно

ФОТО: TechRadar

Этот "умный" экран работает под управлением Android 10 и поддерживает все обычные функции управления в подключенном доме или в режиме громкой связи, хотя и немного более современные. Он работает на четырехъядерном чипсете MediaTek MT9602 с частотой 1,5 ГГц, графикой G52 с частотой 850 МГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, производитель может похвастаться наличием "тонкой как бритва панели" для своего "дисплея Endless Edge (LED)". Он также поддерживает "Smart Dimming" (что очень похоже на типичное локальное затемнение), а также Dolby Vision и Dolby Atmos.

Motorola Revou также имеет подставку Spacematic для своего форм-фактора, которая также включает звуковую панель AmphiSoundX Pro. Он рассчитан на 24 Вт (Вт) в 43-дюймовом SKU или 50 Вт в 55-дюймовом варианте. В настоящее время они предлагаются по цене 30 999 индийских рупий (~ 419 долларов США) и 41 999 (~ 568 долларов США) на веб-сайте Flipkart.

Как сообщало издание "Комментарии", новый смартфон Motorola получит сертификат BISКак видно из сертификационного изображения Indian BIS, смартфон Motorola с номерами моделей XT2083-7 и XT2087-3 недавно прошел сертификацию. Хотя в сертификате не упоминается, что это Moto G9 Plus, номер модели XT-2087 предназначен для Moto G9 Plus. Это означает, что смартфон может скоро появиться в Индии.


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Источник: https://www.notebookcheck.net/The-Motorola-Revou-is-India-s-first-Android-10-4K-TV.511401.0.html
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