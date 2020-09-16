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Компания Vivo показала смарт-часы с круглым дисплеем (ВИДЕО)

Смарт-часы Vivo Watch будут иметь циферблат, две кнопки и функцию мониторинга сердечного ритма

сегодня, 17:49
Автор:

Павел Зинченко

Компания Vivo выпустила еще один тизер, в котором освещается дизайн будущих "умных" часов Vivo Watch. В видеоклипе показаны смарт-часы с круглым циферблатом, двумя кнопками и ремешком, а также намеки на функцию мониторинга сердечного ритма. Предполагается, что часы Vivo Watch будут поставляться с 24-часовым пульсометром, и, как сообщается, в Китае они могут быть оценены в 1000 юаней. Эта новость поступила на следующий день после того, как китайская технологическая компания подтвердила, что выпустит носимые устройства 22 сентября. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

Компания Vivo показала смарт-часы с круглым дисплеем (ВИДЕО)

Тизер Vivo Watch был опубликован на китайском сайте микроблогов Weibo. Он подчеркивает уже известные факты о том, что "умные" часы имеют круглый циферблат и две кнопки. Ремешки, по всей видимости, кожаные и бывают разных цветов. Также видео намекает на датчик сердечного ритма. Недавний список розничных продаж показал "умные" часы во всей красе. Часы Vivo Watch будут запущены 22 сентября в 19:30 по CST Asia (17:00 IST).


Сообщается, что часы Vivo Watch будут поставляться с 24-часовым пульсометром и обеспечивать до 18 дней автономной работы. Слухи предполагают, что грядущие "умные" часы будут содержать такие функции, как определение калорий, независимое воспроизведение музыки, непрерывный мониторинг сердечного ритма, обнаружение кислорода в крови, голосового помощника Jovi и многофункциональный NFC. Он также имеет водонепроницаемость 5ATM.

Как сообщало издание "Комментарии", Honor представила экстремальные смарт-часы.


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