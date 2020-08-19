Верный спутник на горных перевалах: Honor представила экстремальные смарт-часы

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Павел Зинченко
Компания Honor представила смарт-часы MagicWatch 2 еще в конце 2019 года. Теперь бренд уже работает над обновленной версией. Согласно официальной странице бренда на Weibo, новое устройство будет называться Honor Watch GS Pro, оно представляет собой модель спортивных часов с круглым экраном и предназначено для любителей гор и других видов активного отдыха. Об этом сообщает портал Gsmarena.
Генеральный директор Honor Джордж Чжао подтвердил, что часы в настоящее время используются, но все еще находятся на стадии испытания. Все же Чжао отметил, что гаджету уже удалось удовлетворить его "тоску по спорту на открытом воздухе" в условиях городской жизни благодаря "действительно мощным функциям".
У смарт-часов Honor MagicWatch 2 впечатляющее время автономной работы - до четырнадцати дней без подзарядки, но только если пользователь ограничит использование их интеллектуальных функций. По всей вероятности, новые часы обеспечат много времени автономной работы с надлежащим GPS-отслеживанием от TomTom - партнера Huawei по предоставлению картографических решений.
Как сообщало издание "Комментарии", cмартфон Honor V30 получит режим электронной книги.
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