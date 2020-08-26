kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.08.2020

BTC/USD

11391.99

ETH/USD

383.53

LTC/USD

58.48

НБУ 26.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Компания Huawei расскажет о своих планах на будущее
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания Huawei расскажет о своих планах на будущее

Ожидается, что Huawei представит в сентябре три новых смартфона и флагманский чипсет

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Китайский техногигант Huawei объявил, что 3 сентября во время выставки IFA 2020 в Берлине компания проведет пресс-конференцию. Хотя компания не сообщила, что планирует анонсировать, но определенные предположения имеются. Об этом сообщает издание Gismochina.

В новом отчете утверждается, что на мероприятии, наряду с флагманскими смартфонами серии Huawei Mate40, компания также, как ожидается, представит последний флагманский чипсет Kirin 9000, который может стать последней флагманской SoC для смартфонов от компании.

Компания Huawei расскажет о своих планах на будущее

Предстоящий Huawei HiSilicon Kirin 9000 производится TSMC с использованием 5-нм узлового процесса. Он может стать первым в мире 5-нм чипсетом, опередив аналогичный чипсет от Qualcomm и Apple. Еще неизвестно, каковы особенности Kirin 9000 SoC и как он выделяется среди других флагманских предложений.

Что касается серии Huawei Mate40, ожидается, что компания выпустит три смартфона в линейке с номерами моделей OCE-AN00, NOH-AN00 и NOP-AN00. Сообщается, что Mate40 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD +, а модель Pro имеет 6,78-дюймовый экран QHD +. Телефоны будут работать под управлением операционной системы Android и поддерживать подключение 5G.

Недавно США ужесточили ограничения для Huawei и включили около 70 ее дочерних компаний в Список юридических лиц, потребовав от них специального разрешения правительства на ведение бизнеса. Таким образом, контрактный производитель чипсетов Huawei, TSMC, не может принимать новые заказы от китайской компании. Тайваньская компания полностью прекратит производство микросхем HiSilicon с 15 сентября.

Согласно отчетам, Huawei теперь берет дело в свои руки. Ожидается, что к концу года компания начнет процесс производства микросхем, по крайней мере частично, и будет конкурировать с такими отраслевыми гигантами, как Samsung, TSMC, Intel и другими. Учитывая, что производство полупроводников - сложный и дорогостоящий процесс, придется подождать и посмотреть, удастся ли Huawei с этим справиться.

Как сообщало издание "Комментарии", правительство Великобритании пересмотрело свое отношение к Huawei.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!