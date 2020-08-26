Компания Huawei расскажет о своих планах на будущее

Китайский техногигант Huawei объявил, что 3 сентября во время выставки IFA 2020 в Берлине компания проведет пресс-конференцию. Хотя компания не сообщила, что планирует анонсировать, но определенные предположения имеются. Об этом сообщает издание Gismochina.

В новом отчете утверждается, что на мероприятии, наряду с флагманскими смартфонами серии Huawei Mate40, компания также, как ожидается, представит последний флагманский чипсет Kirin 9000, который может стать последней флагманской SoC для смартфонов от компании.

Предстоящий Huawei HiSilicon Kirin 9000 производится TSMC с использованием 5-нм узлового процесса. Он может стать первым в мире 5-нм чипсетом, опередив аналогичный чипсет от Qualcomm и Apple. Еще неизвестно, каковы особенности Kirin 9000 SoC и как он выделяется среди других флагманских предложений.

Что касается серии Huawei Mate40, ожидается, что компания выпустит три смартфона в линейке с номерами моделей OCE-AN00, NOH-AN00 и NOP-AN00. Сообщается, что Mate40 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD +, а модель Pro имеет 6,78-дюймовый экран QHD +. Телефоны будут работать под управлением операционной системы Android и поддерживать подключение 5G.

Недавно США ужесточили ограничения для Huawei и включили около 70 ее дочерних компаний в Список юридических лиц, потребовав от них специального разрешения правительства на ведение бизнеса. Таким образом, контрактный производитель чипсетов Huawei, TSMC, не может принимать новые заказы от китайской компании. Тайваньская компания полностью прекратит производство микросхем HiSilicon с 15 сентября.

Согласно отчетам, Huawei теперь берет дело в свои руки. Ожидается, что к концу года компания начнет процесс производства микросхем, по крайней мере частично, и будет конкурировать с такими отраслевыми гигантами, как Samsung, TSMC, Intel и другими. Учитывая, что производство полупроводников - сложный и дорогостоящий процесс, придется подождать и посмотреть, удастся ли Huawei с этим справиться.

Как сообщало издание "Комментарии", правительство Великобритании пересмотрело свое отношение к Huawei.

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