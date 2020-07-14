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Правительство Великобритании пересмотрело свое отношение к Huawei

Huawei прекращает участие в разработке британской сети связи 5G

сегодня, 10:06
Автор:

Павел Зинченко
Правительство Великобритании пересмотрело свое отношение к Huawei

Правительство Великобритании намеревается изменить курс в отношении роли китайской компании Huawei в своей сети связи 5G. Об этом сообщает BBC.

Спустя шесть месяцев после того, как было решено, что Huawei может играть ограниченную роль в разработке сети связи 5G, британские министры собираются полностью исключить китайскую компанию из этого процесса. Этот шаг частично является результатом давления со стороны Вашингтона. Тем не менее, точные временные рамки и детали поэтапного сворачивания сотрудничества еще уточняются.

В январе, после длительных задержек и ожесточенных споров, правительство объявило, что Huawei будет держаться подальше от чувствительного ядра сети 5G и ограничится 35% -ной долей рынка в других ее частях. Теперь чиновники возвращается к этому решению. Основная причина заключается в том, что администрация Трампа продолжила, по выражению британского чиновника, "неослабевающее давление" на компанию.

Американские официальные лица утверждают, что Китай может использовать компанию Huawei в качестве средства "шпионажа, кражи или нападения" против Великобритании. Huawei отрицает все обвинения. Ее основатель Рен Женфей заявил, что он, скорее, закроет компанию, чем сделает то, что может нанести ущерб ее клиентам. 

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представит смарт-часы с собственной операционной системой.


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