Компания Apple прекратила выпускать айподы

Корпорация Apple прекращает производство музыкальных плееров iPod. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Первый iPod презентовали в октябре 2001 года. Фото: YouTube

По информации Apple, устройства будут продавать до тех пор, пока не иссякнут запасы этой продукции на складах.

В свое время плееры IPod стали одним из самых популярных гаджетов в мире, а популярность этой прдукции на очень высоком уровне.

Первый iPod презентовали в октябре 2001 года. Он позволял хранить тысячу песен и работал около 10 часов.

Последняя версия плеера – iPod touch 7 поколения – была представлена ​​в мае 2019 года.

"С момента своего появления более 20 лет назад iPod увлек пользователей во всем мире, которым нравится возможность брать музыку с собой в путь. Сегодня опыт вынесения музыкальной библиотеки в мир был интегрирован в линейку продуктов Apple", – отмечается в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что компания Apple анонсировала новую функцию для своих iPhone, которая называется Tap to Pay, и позволяет использовать телефон в качестве платежного терминала. Функция позволит бизнесу принимать оплату через iPhone и установленное партнерское приложение. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Первой платежной платформой, которая тестирует эту функцию, стала Stripe. Позднее платежные платформы и разработчики смогут интегрировать технологию в свои программы для iOS и предлагать их в качестве приложений для оплаты.

Кроме этого, корпорация Apple приобрела технологию AI Music. Стартап способен создавать мелодии с помощью искусственного интеллекта.

Технология может создавать бесплатные саундтреки посредством искусственного интеллекта. Звуковые дорожки могут быть динамичными и изменяться в зависимости от взаимодействия пользователя в реальном времени.

















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