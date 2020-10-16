Китайская компания запустила новое поколение "умных" очков

Huawei только что объявила о запуске нового поколения "умных" очков в линейке Huawei X Gentle Monster в Сингапуре. Об этом сообщает издание GIZMochina.

Huawei представила смарт-очки

Очки Huawei Gentle Monster Eyewear II — это второе поколение коллаборации китайского технологического гиганта с модным брендом, предлагающее более роскошный дизайн и дополнительные интеллектуальные функции. The Eyewear II — это новая коллекция, в которой представлены "смелые" и "дальновидные" варианты дизайна Gentle Monsters. Это партнерство между производителем бытовой электроники и модным брендом направлено на интеграцию "умных" технологий в роскошные аксессуары.

Согласно официальным примечаниям, Huawei X Gentle Monster Eyewear II имеет более удобный дизайн, который изготовлен из титанового пластика для меньшего веса и более тонкой конструкции. Eyewear II теперь оснащен более крупным и тонким динамиком с амплитудой, который предлагает более широкий диапазон звуковой сцены для более полного погружения в звук при прослушивании музыки или во время игр. Кроме того, очки также обладают уникальным дизайном акустической конфиденциальности, с одним полуоткрытым динамиком с каждой стороны дужки линзы, который может передавать звук непосредственно в уши пользователя через камеру направленного звука.



Eyewear II также поставляется с голосовым помощником, к которому можно легко получить доступ, дважды нажав на левый висок. Другие элементы управления на основе жестов также поддерживаются несколькими усовершенствованными датчиками устройства, которые к тому же могут определять, когда пользователь не использует очки.

Как сообщало издание "Комментарии", операционная система Huawei станет доступна для старых моделей смартфонов.



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