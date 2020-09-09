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Китайская компания выпустит первый прозрачный монитор

Прозрачный монитор будет по карману немногим и поступит в продажу в 2021 году

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Источники сообщают, что на фоне успеха первого в мире прозрачного телевизора Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition китайский производитель выпустил прозрачный монитор. Об этом сообщает информационное издание Phone Mantra.
Диагональ первого прозрачного монитора Xiaomi составит 27 дюймов, он будет оснащен плоской панелью OLED. На этом подробности об устройстве заканчиваются. Источник утверждает, что прозрачный дисплей Xiaomi будет довольно дорогим и поступит в продажу в 2021 году.
Напомним, первый в мире прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition получил OLED-экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также специально разработанную для него однокристальную систему MediaTek 9650. Несмотря на то, что 55-дюймовый телевизор стоил 7000 долларов, вся стартовая партия была раскуплена в кратчайшие сроки.
Ранее Xiaomi официально представит новый проектор. Самым большим преимуществом MIJIA Projector Youth Edition 2 является наличие голосовой поддержки XiaoAI.

Китайская компания выпустит первый прозрачный монитор


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