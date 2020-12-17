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Главная Новости IT гаджет Китайская компания выпустила светильник, который меняет цвет от звуков
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Китайская компания выпустила светильник, который меняет цвет от звуков

Лампа поддерживает 16 миллионов цветов, а также может управляться с помощью строки цветовой температуры в мобильном приложении Mijia

сегодня, 15:46
Автор:

Павел Зинченко

Компания Xiaomi сегодня запустила новый продукт на своей краудфандинговой платформе Youpin. Речь идет о настенном светильнике с голосовым управлением по цене 99 юаней, что составляет примерно 15 долларов. Компания также предлагает комплект из девяти предметов за 699 ​​юаней, примерно 107 долларов.

Китайская компания выпустила светильник, который меняет цвет от звуков

ФОТО: Droid News

Изюминкой этой новой лампы с голосовым управлением является то, что она меняет цвет в зависимости от слышимого звука. Для игрового пространства создана функция музыкального ритма, которая может взаимодействовать со звуком игры, чтобы изменить цвет света.

"Умную" доску для лампы можно соединять, а также комбинировать на стене и потолке по выбору пользователя для создания творческих узоров. Xiaomi говорит, что ее можно склеить в любой форме, которую пользователь захочет, чтобы придать лампе более индивидуальный вид. Ее также можно использовать в качестве фона для различных действий, таких как съемка видео, потоковая передача или фотосъемка.

Она поддерживает 16 миллионов цветов, а также может управляться с помощью строки цветовой температуры в мобильном приложении Mijia, а также внешней громкостью звука. Помимо управления лампой через приложение, есть также поддержка XiaoAI, которая обеспечивает управление этим продуктом на основе голосовых команд.

Как сообщало издание "Комментарии", гендиректор Xiaomi рассказал историю возникновения названия компанииЛэй Цзюнь сделал заявление о происхождении названия компании, третьего по величине производителя смартфонов в мире. При этом он уверен, что название бренда никак не может повлиять на его успех. Если компании не хватает основных технологий, у нее нет хороших продуктов, она не уделяет внимание пользователям, то как ее ни называй, успеха не будет.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/12/17/xiaomi-youpin-wall-lamp-launch/#:~:text=The%20company%20is%20also%20offering,to%20change%20the%20light%20color.
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