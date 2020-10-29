Китайская компания представит уникальную игрушку для кошек: любимцам скучать не придется

Компания Xiaomi, вместе с брендом-партнером PETONEER, специализирующимся на разработке разумных решений для животных, запустили смарт-игрушку для кошек. Игрушка получила название "Eye of Sauron" — "Око Саурона". "Умная" игрушка была представлена на платформе Xiaomi Youpin. Цена на товар определена в размере 22 долларов. Об єтом сообщает GIZChina.



Кошки получили оригинальную игрушку

В перерывах между работой и тысячами обязательств мы не всегда можем физически находиться рядом с нашими четвероногими друзьями. "Умная" игрушка, созданная PETONEER и запущенная через Xiaomi YouPin, сможет решить эту проблему. Рассматриваемое устройство выглядит как IP-камера, но это не она.

Фактически, устройство способно излучать красный светодиодный свет в окружающей области: "глаз" может вращаться непредсказуемым образом, стимулируя внимание кошек. Питомец будет активным, и, прежде всего, ему не будет скучно. Это идеальное решение против одиночества. "Умную" игрушку можно запрограммировать или проверить напрямую удаленно через смартфон, и все это через удобное приложение компании-партнера.





Цена "умной" игрушки для кошек в блоге PETONEER, запущенном через Xiaomi YouPin, составляет всего около 18 евро. Гаджет подарит много часов удовольствия кошкам, особенно тем, кто наиболее подвержен стрессу и страдает от одиночества.

Как сообщает издание "Комментарии", Xiaomi представит собственный смартфон с гибким дисплеем.

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