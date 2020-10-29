kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.10.2020

BTC/USD

13450.22

ETH/USD

391.15

LTC/USD

55.56

НБУ 29.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Китайская компания представит уникальную игрушку для кошек: любимцам скучать не придется
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайская компания представит уникальную игрушку для кошек: любимцам скучать не придется

Игрушка Eye of Sauron не даст скучать даже самой грустной кошке

сегодня, 15:46
Автор:

Павел Зинченко

Компания Xiaomi, вместе с брендом-партнером PETONEER, специализирующимся на разработке разумных решений для животных, запустили смарт-игрушку для кошек. Игрушка получила название "Eye of Sauron" — "Око Саурона". "Умная" игрушка была представлена на платформе Xiaomi Youpin. Цена на товар определена в размере 22 долларов. Об єтом сообщает GIZChina.

Китайская компания представит уникальную игрушку для кошек: любимцам скучать не придется

Кошки получили оригинальную игрушку

В перерывах между работой и тысячами обязательств мы не всегда можем физически находиться рядом с нашими четвероногими друзьями. "Умная" игрушка, созданная PETONEER и запущенная через Xiaomi YouPin, сможет решить эту проблему. Рассматриваемое устройство выглядит как IP-камера, но это не она.

Фактически, устройство способно излучать красный светодиодный свет в окружающей области: "глаз" может вращаться непредсказуемым образом, стимулируя внимание кошек. Питомец будет активным, и, прежде всего, ему не будет скучно. Это идеальное решение против одиночества. "Умную" игрушку можно запрограммировать или проверить напрямую удаленно через смартфон, и все это через удобное приложение компании-партнера.


Цена "умной" игрушки для кошек в блоге PETONEER, запущенном через Xiaomi YouPin, составляет всего около 18 евро. Гаджет подарит много часов удовольствия кошкам, особенно тем, кто наиболее подвержен стрессу и страдает от одиночества.

Как сообщает издание "Комментарии", Xiaomi представит собственный смартфон с гибким дисплеем.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ