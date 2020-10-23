Китайская компания представила уникальную смарт-кровать

Компания Xiaomi запустила 8H Milan Smart Electric Bed Pro под краудфандинговой платформой Youpin. Эта "умная" кровать является прямым преемником "умной" электрической кровати 8H Milan, которая была запущена в рамках краудфандинга в декабре 2019 года по цене 300 долларов США. Стоимость краудфандинга 8H Milan Smart Electric Bed Pro составляет 735 долларов США, и ожидается, что поставки начнутся до 1 декабря. Об этом сообщает издание GIZMochina.

Xiaomi представила смарт-кровать

Оригинальная интеллектуальная электрическая кровать 8H Milan поддерживает пять видов комфортных режимов, интеллектуальное голосовое управление и другие функции. "Умная" кровать также оснащена двухзонным подъемом, высокой мощностью, медленным подъемом и медленным опусканием. Она также имеет несколько функций, направленных на улучшение сна пользователя.

8H Milan Pro включает в себя жесткий пружинный матрас и поддерживает интеллектуальное голосовое управление. Что касается дизайна, он также отличается высокой конструкцией ножек и инновационным пружинным матрасом из твердых материалов, который соответствует привычкам сна пользователей. Матрас имеет разную опору для разных частей тела, оказывая нужное давление в разных местах.

Кроме того, 8H Milan Smart Electric Bed Pro поддерживает три режима интеллектуального управления. Им можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, приложения MIJIA и голосового помощника XiaoAI с помощью голосовых подсказок. Матрас поддерживает режим чтения, режим храпа, режим горизонтального положения, режим невесомости и режим ТВ.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представит собственный смартфон с гибким дисплеем.

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