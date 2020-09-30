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Китайская компания представила первый в мире гибкий ноутбук

Ноутбук ThinkPad X1 Fold по толщине не намного превышает обычную тетрадку

сегодня, 13:30
Автор:

Павел Зинченко

Компания Lenovo объявила, что 30 сентября выпустит давно ожидаемый ноутбук ThinkPad X1 Fold. На выставке CES 2019 Lenovo представила то, что было заявлено как "первый гибкий ПК в мире". Представленное устройство было всего лишь прототипом, но теперь китайская компания собирается выпустить продукт в коммерческих целях, согласно недавно опубликованному тизеру. Об этом сообщает GIZMochina.

Китайская компания представила первый в мире гибкий ноутбук

Проще говоря, ThinkPad X1 Fold — это полнофункциональный ноутбук на базе процессора Core 11-го поколения. Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2K. По толщине он не больше тетрадки на 16 страниц.

Главный секрет этого дизайна заключается в эксклюзивной гибкой технологии Lenovo, с помощью которой реализован складной экран. Гибкий OLED-экран ThinkPad X1 Fold создан Lenovo и поставщиком LG.

Lenovo и LG вместе работали над решением многих технических проблем за последние четыре года. В ноутбуке используется эксклюзивная технология петель и рама из магниевого сплава и углеродного волокна для создания гибкой конструкции, которая остается прочной и плоской после раскладывания. Мониторинг также выглядит как традиционный экран и соответствует требованиям испытаний на долговечность.

Ожидается, что информация о ценах и доступности будет обнародована после официального выпуска.

Как сообщало издание "Комментарии", Lenovo выпустит уникальный игровой смартфон.


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