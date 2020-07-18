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Компания Lenovo выпустит уникальный игровой смартфон

Игровой смартфон Lenovo Legion будет представлен на следующей неделе

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Компания Lenovo выпустит уникальный игровой смартфон

Компания Lenovo собирается выпустить первый в мире игровой смартфон на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 865 Plus 22 июля. В преддверии официального представления телефона компания выпустила новые промо-изображения на своей странице Weibo. В дополнение к официальным промо-изображениям, рендеры будущего игрового телефона также появились благодаря раннему листингу на сайте китайского ритейлера JD.com.

Рекламные изображения, представленные Lenovo на Weibo, демонстрируют всплывающую боковую камеру телефона и установку с двумя динамиками. Также заметно, что игровой телефон имеет четыре воздушных спусковых крючка и двойную камеру сзади. Однако, в отличие от большинства телефонов, задние камеры игрового телефона Legion расположены посередине вместе с двойной светодиодной вспышкой. Смартфон имеет красные оттенки в верхней и нижней части дисплея, в то время как логотип Legion на задней панели, по всей видимости, имеет подсветку RGB, аналогично ROG Phone 2.

Если верить слухам, игровой телефон Lenovo Legion оснащен дисплеем FHD + AMOLED с впечатляющей частотой обновления 144 Гц. Некоторые из других характеристик флагманского игрового телефона включают двухэлементный аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 90 Вт, два порта USB Type-C и 64-мегапиксельную основную камеру. Что касается программного обеспечения, скорее всего, он будет работать под управлением Android 10 с настроенной Lenovo "Легион ОС".

Как сообщало издание "Комментарии", смартфоны Xiaomi получат новую полезную функцию.


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