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Какие приложения больше всего разряжают смартфон

Эксперты составили список мобильных приложений, которые больше остальных разряжают аккумулятор смартфона

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий

У большинства людей на смартфоне установлено множество различных мобильных приложений, с помощью которых мы общаемся, учимся, слушаем музыку, читаем, смотрим видео. Но эти приложения, конечно же, разряжают аккумулятор и снижают производительность смартфона. Эксперты рассказали, какие программы больше всего садят батарею.

Какие приложения больше всего разряжают смартфон

Какие приложения больше всего разряжают смартфон (фото из открытых источников)

Специалисты pCloud (сервиса, предоставляющего облачное хранилище для хранения любых файлов, — прим. авт.) провели исследование и назвали мобильные приложения, которые больше остальных разряжают смартфон. Если гаджет не выдерживает полного заряда в течение дня, то от этих программ лучше избавиться.

Итак, в список самых "требовательных" приложений попал Skype и Uber, которые способны израсходовать до 87% заряда. Следом идет социальная сеть Facebook (до 82%), а также популярная сеть Instagram, приложение для знакомств Tinder и онлайн-площадка для аренды жилья Airbnb.

Менее "требовательными" оказались WhatsApp, YouTube, Telegram и Zoom. Они могут "съедать" до 77% заряда аккумулятора. 

Эксперты говорят, что эти программы работают в фоновом режиме, поэтому так серьезно влияют на заряд батареи и могут снижать производительность гаджета. 

Напомним, что эксперты советуют на ночь отключать на смартфоне интернет и назвали три основные причины такого действия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что уберечь персональные данные в наше время практически невозможно. Однако существуют специализированные приложения, которые могут сохранить личную информацию. Подробности узнавайте в нашем материале. 


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Источник: https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210526/833762937.html
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