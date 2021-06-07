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Почему на смартфоне на ночь нужно выключать интернет

Эксперты рассказали, что на ночь желательно отключать на мобильном устройстве интернет и объяснили почему

сегодня, 13:10 comments1346
Автор:

Светлана Шкурупий

Современную жизнь сложно представить без интернета, ведь в нем мы проводим большую часть свободного времени. Однако, эксперты говорят, что на ночь смартфон желательно отключать от сети и назвали три основные причины такого действия.

Почему на смартфоне на ночь нужно выключать интернет

когда нужно выключать интернет на смартфоне (фото из открытых источников)

Причина №1 — Экономия энергии аккумулятора

В первую очередь, нужно подумать об аккумуляторе своего гаджета, особенно, если вы им пользуетесь уже более трех лет. Если на смартфоне будет ночью работать интернет, то его заряд будет падать намного быстрее, чем на новом устройстве. Это в первую очередь касается 4G, который сжирает заряд аккумулятора.

Причина №2 — Трафик

Иногда пользователи смартфонов сталкиваются с ситуациями, когда мобильный интернет используется мало, но тарифные гигабайты исчерпываются очень быстро. Причина может скрываться в обновлении мобильных приложений. Даже когда вы не пользуетесь социальными сетями и мессенджерами, они все равно работают в фоновом режиме и используют интернет для передачи данных на сервера. Поэтому, выключая на ночь интернет вы экономите свои тарифные гигабайты.  

Причина №3 — Безопасность смартфона

Эксперты говорят, что это одна из самых важных причин, почему нужно на ночь отключать смартфон от интернета. Если он будет включен, то злоумышленники с помощью вредоносного программного обеспечения смогут получить доступ к мобильному устройству или заразить его вирусами, а также украсть ваши личные данные. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в своих смартфонах большинство людей хранит важную личную информацию, не осознавая, насколько она может быть уязвимой, особенно, когда на гаджете установлено десятки мобильных приложений. Эксперт Салават Ханов рассказал, как использовать мобильные приложения, чтобы защитить личные данные от мошенников.


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Источник: https://biz.today.ua/ru/try-prychyny-vyklyuchat-na-noch-ynternet-na-smartfone/
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