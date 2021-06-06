Как не дать мобильным приложениям украсть личные данные

В своих смартфонах большинство людей хранит важную личную информацию, не осознавая, насколько она может быть уязвимой, особенно, когда на гаджете установлено десятки мобильных приложений.

Как защитить личные данные в телефоне (фото из открытых источников)

Эксперт Салават Ханов рассказал, как защитить свои данные от мошенников.

Чтобы обеспечить безопасность общения и избавиться от слежки, специалист рекомендует отключить или ограничивать определенным приложениям доступ к своей геолокации.

Важно помнить, что если вы разрешаете приложению определить ваше местоположение один раз, то оно может продолжать получать его снова и снова с помощью данных точек доступа (Wi-Fi, GPS и Bluetooth).

Также необходимо внимательно читать Политику конфиденциальности, хотя очень небольшой процент пользователей изучает этот документ. И очень зря, ведь иногда мы сами разрешаем приложениям получать доступ к списку контактов или фотографиям.

Эксперт не рекомендует показывать о себе много личной информации, например, в приложениях для знакомств. Некоторые из них могут собирать данные о пользователе, а потом продавать их брокерам. Особенно опасным является приложение, предоставляющее бесплатный VPN, поскольку через этот сервер проходит весь трафик пользователя.

Чтобы у мошенников не оставалось шансов заполучить ваши личные данные, нужно вовремя обновлять программное обеспечение. В нем могут содержаться исправления ошибок, связанных с безопасностью пользователя и его данных.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя, но, если вы обеспокоены защитой своих личных данных, тогда ее лучше отключать. Эксперт Владимир Гриценко рассказал, почему это важно.

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