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Как не дать мобильным приложениям украсть личные данные

Эксперт Салават Ханов рассказал, как использовать мобильные приложения, чтобы защитить личные данные от мошенников

6 июня 2021, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В своих смартфонах большинство людей хранит важную личную информацию, не осознавая, насколько она может быть уязвимой, особенно, когда на гаджете установлено десятки мобильных приложений.

Как не дать мобильным приложениям украсть личные данные

Как защитить личные данные в телефоне (фото из открытых источников)

Эксперт Салават Ханов рассказал, как защитить свои данные от мошенников.

Чтобы обеспечить безопасность общения и избавиться от слежки, специалист рекомендует отключить или ограничивать определенным приложениям доступ к своей геолокации.

Важно помнить, что если вы разрешаете приложению определить ваше местоположение один раз, то оно может продолжать получать его снова и снова с помощью данных точек доступа (Wi-Fi, GPS и Bluetooth). 

Также необходимо внимательно читать Политику конфиденциальности, хотя очень небольшой процент пользователей изучает этот документ. И очень зря, ведь иногда мы сами разрешаем приложениям получать доступ к списку контактов или фотографиям.

Эксперт не рекомендует показывать о себе много личной информации, например, в приложениях для знакомств. Некоторые из них могут собирать данные о пользователе, а потом продавать их брокерам. Особенно опасным является приложение, предоставляющее бесплатный VPN, поскольку через этот сервер проходит весь трафик пользователя. 

Чтобы у мошенников не оставалось шансов заполучить ваши личные данные, нужно вовремя обновлять программное обеспечение. В нем могут содержаться исправления ошибок, связанных с безопасностью пользователя и его данных.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя, но, если вы обеспокоены защитой своих личных данных, тогда ее лучше отключать. Эксперт Владимир Гриценко рассказал, почему это важно.


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Источник: https://hightech.plus/2020/08/13/kak-ne-dat-prilozheniyam-ukrast-lichnie-dannie-5-sovetov-po-bezopasnosti
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Обусуждения

Брат

6 июня 2021, 15:58

Главное-не ставить на смарт мусор-фейсобтейбл,индвестиграм и т.п. западное дерьмо.Второе-для важной записываемой информации и иметь старую Нокию на Симбиан-об этом надо было думать в 2011-2013,пока они были.Или Старые клавишные Самсунги с нормальной прошивкой.Третье-минимально расплачиваться картой,четвертое-никогда не позволять программам запоминать пароли-помнить самому.А соблюсти все эти правила возможно только ЧЕЛОВЕКУ,воспитанному советским строем.Вот так-то,детки.

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