Как не дать мобильным приложениям украсть личные данные

BTC/USD
36493.16
ETH/USD
2808.56
LTC/USD
180.00
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В своих смартфонах большинство людей хранит важную личную информацию, не осознавая, насколько она может быть уязвимой, особенно, когда на гаджете установлено десятки мобильных приложений.
Как защитить личные данные в телефоне (фото из открытых источников)
Эксперт Салават Ханов рассказал, как защитить свои данные от мошенников.
Чтобы обеспечить безопасность общения и избавиться от слежки, специалист рекомендует отключить или ограничивать определенным приложениям доступ к своей геолокации.
Важно помнить, что если вы разрешаете приложению определить ваше местоположение один раз, то оно может продолжать получать его снова и снова с помощью данных точек доступа (Wi-Fi, GPS и Bluetooth).
Также необходимо внимательно читать Политику конфиденциальности, хотя очень небольшой процент пользователей изучает этот документ. И очень зря, ведь иногда мы сами разрешаем приложениям получать доступ к списку контактов или фотографиям.
Эксперт не рекомендует показывать о себе много личной информации, например, в приложениях для знакомств. Некоторые из них могут собирать данные о пользователе, а потом продавать их брокерам. Особенно опасным является приложение, предоставляющее бесплатный VPN, поскольку через этот сервер проходит весь трафик пользователя.
Чтобы у мошенников не оставалось шансов заполучить ваши личные данные, нужно вовремя обновлять программное обеспечение. В нем могут содержаться исправления ошибок, связанных с безопасностью пользователя и его данных.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя, но, если вы обеспокоены защитой своих личных данных, тогда ее лучше отключать. Эксперт Владимир Гриценко рассказал, почему это важно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Брат
6 июня 2021, 15:58
Главное-не ставить на смарт мусор-фейсобтейбл,индвестиграм и т.п. западное дерьмо.Второе-для важной записываемой информации и иметь старую Нокию на Симбиан-об этом надо было думать в 2011-2013,пока они были.Или Старые клавишные Самсунги с нормальной прошивкой.Третье-минимально расплачиваться картой,четвертое-никогда не позволять программам запоминать пароли-помнить самому.А соблюсти все эти правила возможно только ЧЕЛОВЕКУ,воспитанному советским строем.Вот так-то,детки.