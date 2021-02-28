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Приложения, которые защитят вас от кражи личных данных со смартфона - перечень

Кража персональных данных со смартфона - распространенное явление

сегодня, 14:20
Автор:

Кириєнко Анна

Уберечь персональные данные в наше время практически невозможно. Однако, существуют специализированные приложения, которые могут сохранить личную информацию. Вот несколько из них.

Приложения, которые защитят вас от кражи личных данных со смартфона - перечень

Программы которые сохранят вашу конфиденциальную информацию - перечень. Фото: gazeta.ru

1) Access Dots.

Это приложение контролирует вашу камеру и микрофон и не дает использовать их другим программам. Если же подозрительные приложения начнут использовать камеру или микрофон, вам придет оповещение. Access Dots работает в фоновом режиме. Программа не использует много оперативной памяти.

2) Fing.

Эта программа показывает кто подключен к сети. Так вы сможете отследить, какие устройства к вам подключены. Зная это можно легко определить, предотвратить несанкционированное использование собственной сети и исключить ее злом.

3) Jumbo.

Это приложение позаботится о том, чтобы давние публикации из социальных сетей не навредили вам. Jumbo поможет навсегда удалить старые фотографии, переписка и посты.

4) Norton App Lock.

Данная программа позволяет устанавливать пин-код на сам телефон, отдельные папки и приложения. В Norton App Lock есть функция родительского контроля, которая обезопасит детей от вредной информации.

5) GlassWire.

Защитная программа контролирует все активные процессы и программы на устройстве пользователя. GlassWire покажет, какие приложения делятся с операционной системой и другими приложениями персональной информацией.

Напомним, что последние несколько дней в Украине активно проводится "зачистка информационного пространства". Сначала под запрет попало несколько Telegram-каналов, которые публикуют инсайдерскую информацию из высших провластных кругов, а теперь — сразу 426 украинских и российских сайтов. Подробности ситуации читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что нужно для производства 5G в Украине. Ответ эксперта читайте в нашем материале.


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Источник: https://itech.co.ua/novyny/nazvano-dodatky-iaki-zakhystiat-vas-vid-kradizhky-osobystykh-danykh-z-smartfona/
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