Приложения, которые защитят вас от кражи личных данных со смартфона - перечень

Уберечь персональные данные в наше время практически невозможно. Однако, существуют специализированные приложения, которые могут сохранить личную информацию. Вот несколько из них.

Программы которые сохранят вашу конфиденциальную информацию - перечень. Фото: gazeta.ru

1) Access Dots.

Это приложение контролирует вашу камеру и микрофон и не дает использовать их другим программам. Если же подозрительные приложения начнут использовать камеру или микрофон, вам придет оповещение. Access Dots работает в фоновом режиме. Программа не использует много оперативной памяти.

2) Fing.

Эта программа показывает кто подключен к сети. Так вы сможете отследить, какие устройства к вам подключены. Зная это можно легко определить, предотвратить несанкционированное использование собственной сети и исключить ее злом.

3) Jumbo.

Это приложение позаботится о том, чтобы давние публикации из социальных сетей не навредили вам. Jumbo поможет навсегда удалить старые фотографии, переписка и посты.

4) Norton App Lock.

Данная программа позволяет устанавливать пин-код на сам телефон, отдельные папки и приложения. В Norton App Lock есть функция родительского контроля, которая обезопасит детей от вредной информации.

5) GlassWire.

Защитная программа контролирует все активные процессы и программы на устройстве пользователя. GlassWire покажет, какие приложения делятся с операционной системой и другими приложениями персональной информацией.

Напомним, что последние несколько дней в Украине активно проводится "зачистка информационного пространства". Сначала под запрет попало несколько Telegram-каналов, которые публикуют инсайдерскую информацию из высших провластных кругов, а теперь — сразу 426 украинских и российских сайтов. Подробности ситуации читайте здесь.

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