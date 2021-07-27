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Какие основные ошибки допускают геймеры при покупке PlayStation 5

Журналисты назвали 3 основных упущения при покупке консоли

сегодня, 14:51
Автор:

Данило Матюха

Геймеры упускают возможность приобрести дефицитную игровую консоль PlayStation 5. Это связано с тем, что пользователи не следят за ситуацией на сайтах онлайн-магазинов. Об этом сообщило издание Techradar.

Какие основные ошибки допускают геймеры при покупке PlayStation 5

PlayStation 5 - фото из открытых источников

Журналисты составили список основных ошибок, которые допускают потенциальные покупатели консоли нового поколения. В первую очередь пользователи перестают проверять наличие гаджетов в магазинах после того, как несколько раз замечают, что устройств нет в наличии. Аналитики считают, что настойчивость намного важнее скорости. Они отмечают, что ритейлеры регулярно получают консоли от поставщиков, поэтому важно время от времени проверять наличие товара в продаже.

Также журналисты считают ошибкой отказываться от покупки расширенного комплекта PlayStation 5. В условиях дефицита продавцы отпускают только модели с дополнительным геймпадом, что делает такой комплект дороже базового. По мнению журналистов, некоторые люди не готовы немного переплатить за консоль с двумя геймпадами, а после этого покупают гаджет у перекупщиков и всё равно тратят 800 долларов.

Заключительная ошибка — готовность покупателей переждать дефицит. Американские журналисты утверждают, люди уверены, что до конца 2021 года консоли появятся в свободной продаже. Но по мнению аналитиков, хаос с пополнением запасов PlayStation 5 продолжится и в 2022 году.

Напомним, что недавно японская корпорация Sony выпустила новое обновление для своей игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Программисты компании выпустили новый патч для программного обеспечения консоли под номером 1.01-03.21.00. Исходя из заметки к обновлению, оно должно улучшить стабильность и повысить производительность PlayStation. Однако специалисты отмечают, что апдейт может принести и другие изменения. О чем идет речь читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.techradar.com/news/buying-ps5-isnt-impossible-restock-advice
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