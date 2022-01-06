Instagram возвращает хронологическую ленту: где ее найти

Соцсеть Instagram решила все же частично вернуть хронологическую ленту сообщений через 5 лет после ее замены. Но не все так просто. Платформа Instagram решила разрешить своим пользователям видеть сообщения друзей в хронологическом порядке, хотя и забрала такую ​​функцию еще 5 лет назад, передает Радио MAXIMUM. Правда, выбор порядка публикаций теперь сможет выбирать каждый самостоятельно, а традиционный алгоритм демонстрации снимков остается основным.

Instagram. Фото pixabay.com

Чтобы выбрать хронологическую ленту, нажмите значок Instagram в главном меню:

Home (обычный) – стандартная сейчас лента, основанная на том, какие и чьи сообщения чаще всего пользователь лайкал и комментировал;

Following (подписки) – хронологическая лента;

Favorites (избранное) – сообщения от профилей, которые вы выбрали как те, чьи обновления "не хотите пропустить".

Напомним, команда Instagram начала тестирование новых функций, которые готовят к презентации своим пользователям в ближайшее время. Среди них – увеличение продолжительности одной "истории" до 60 секунд и система защиты подростков. Об этом сообщает 9to5mac. Соцсеть Instagram сейчас находится на 6-м месте по популярности в мире и охватывает более 1,16 млрд аккаунтов. Ей не удалось в 2021 году обогнать Facebook, Youtube и WhatsApp. Кроме этого, соперничество ужесточилось с TikTok. Поэтому в команде решили бороться за видеоконтент и увеличить продолжительность "историй".

Ранее, если видео длилось более 15 секунд, то оно автоматически разделялось на несколько отдельных "историй". Сейчас разработчики тестируют возможность растянуть видео пользователей на 1 минуту. Эти обновления уже начали распространяться на отдельных пользователей. В частности, тестовой страной избрали Турцию.

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