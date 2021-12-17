logo

BTC/USD

47065.51

ETH/USD

3883.04

LTC/USD

148.79

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет Instagram анонсировал новые функции: что интересного
commentss НОВОСТИ Все новости

Instagram анонсировал новые функции: что интересного

Продолжительность "историй" увеличивают до одной минуты

сегодня, 09:42
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Команда Instagram начала тестирование новых функций, которые готовят к презентации своим пользователям в ближайшее время. Среди них – увеличение продолжительности одной "истории" до 60 секунд и система защиты подростков. Об этом сообщает 9to5mac.

Instagram анонсировал новые функции: что интересного

Инстаграм. Фото из открытых источников

Соцсеть Instagram сейчас находится на 6-м месте по популярности в мире и охватывает более 1,16 млрд аккаунтов. Ей не удалось в 2021 году обогнать Facebook, Youtube и WhatsApp. Кроме этого, соперничество ужесточилось с TikTok. Поэтому в команде решили бороться за видеоконтент и увеличить продолжительность "историй". Ранее, если видео длилось более 15 секунд, то оно автоматически разделялось на несколько отдельных "историй". Сейчас разработчики тестируют возможность растянуть видео пользователей на 1 минуту. Эти обновления уже начали распространяться на отдельных пользователей. В частности, тестовой страной избрали Турцию.

Также Instagram больше внимания уделит безопасности. Здесь анонсировали функции, защищающие подростков. Пользователи соцсети не могут обозначать и упоминать несовершеннолетних, если те на них не подписаны. Также пока в экспериментальном режиме будет позволено удалять фотографии, лайки и комментарии, которые пользователи оставляли в предыдущие годы. А уже в марте Instagram анонсирует запуск родительского контроля.

“Программа Take A Break с определенной частотой отправляет уведомления о том, что от просмотра фильма нужно отдохнуть. Этот сервис уже стал доступным в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии для всех пользователей, хотя был разработан специально для подростков. Остальные должны подключить его. Если захотят, они могут закрывать сообщения и возвращаться к просмотру. В других странах сервис начнет работать в начале следующего года", — объяснила пресс-секретарь Instagram Лизы Креншоу.

И еще одно изменение – это хорошо забытое старое. Instagram вернется к хронологической ленте новостей, позволяя пользователям отказываться от формирования ленты с помощью алгоритмов компании.

Читайте также:  В месенджере WhatsApp появилась новая полезная функция: как она работает







Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://9to5mac.com/2021/12/15/instagram-to-allow-longer-videos-up-to-60-seconds-on-stories/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!