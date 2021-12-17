Instagram анонсировал новые функции: что интересного

Команда Instagram начала тестирование новых функций, которые готовят к презентации своим пользователям в ближайшее время. Среди них – увеличение продолжительности одной "истории" до 60 секунд и система защиты подростков. Об этом сообщает 9to5mac.

Инстаграм. Фото из открытых источников

Соцсеть Instagram сейчас находится на 6-м месте по популярности в мире и охватывает более 1,16 млрд аккаунтов. Ей не удалось в 2021 году обогнать Facebook, Youtube и WhatsApp. Кроме этого, соперничество ужесточилось с TikTok. Поэтому в команде решили бороться за видеоконтент и увеличить продолжительность "историй". Ранее, если видео длилось более 15 секунд, то оно автоматически разделялось на несколько отдельных "историй". Сейчас разработчики тестируют возможность растянуть видео пользователей на 1 минуту. Эти обновления уже начали распространяться на отдельных пользователей. В частности, тестовой страной избрали Турцию.



Также Instagram больше внимания уделит безопасности. Здесь анонсировали функции, защищающие подростков. Пользователи соцсети не могут обозначать и упоминать несовершеннолетних, если те на них не подписаны. Также пока в экспериментальном режиме будет позволено удалять фотографии, лайки и комментарии, которые пользователи оставляли в предыдущие годы. А уже в марте Instagram анонсирует запуск родительского контроля.

“Программа Take A Break с определенной частотой отправляет уведомления о том, что от просмотра фильма нужно отдохнуть. Этот сервис уже стал доступным в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии для всех пользователей, хотя был разработан специально для подростков. Остальные должны подключить его. Если захотят, они могут закрывать сообщения и возвращаться к просмотру. В других странах сервис начнет работать в начале следующего года", — объяснила пресс-секретарь Instagram Лизы Креншоу.

И еще одно изменение – это хорошо забытое старое. Instagram вернется к хронологической ленте новостей, позволяя пользователям отказываться от формирования ленты с помощью алгоритмов компании.

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