Instagram анонсировал функцию «сделать перерыв» для психического здоровья подростков

Социальная сеть Instagram анонсировала функцию "сделать перерыв", что обезопасить подростков от вредоносного контента.

Instagram - фото из открытых источников

Об этом сообщает The Verge. Новые функции направлены на то, чтобы оттолкнуть подростков от вредоносного контента и побудить их "отдохнуть" от платформы, заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.





"Мы собираемся представить что-то, что, я думаю, будет иметь большое значение, а именно, наши системы будут видеть, что подростки смотрят один и тот же контент снова и снова, и этот контент не способствует их благополучию. Поэтому мы подтолкнем их к просмотру другого контента ", — сказал Клегг.





Сейчас платформа планирует отменить Instagram Kids и предоставить родителям дополнительные инструменты контроля для наблюдения за подростками. Таким образом в материнской компании Facebook надеются вернуть репутацию после выступления перед сенаторами бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген.





Напомним, платформа Instagram, которая принадлежит Facebook, временно прекращает разработку приложения Instagram Kids. Приложение должен был быть предназначен для пользователей младше 13 лет.Об этом заявил руководитель Instagram Адам Моссера. Как известно, текущая политика Instagram запрещает пользоваться соцсетью детям до 13 лет. Весной в компании заявили о создании отдельного приложения для детей — Instagram Kids. Однако через шквал критики разработку решили остановить. В марте 2021 издание BuzzFeed со ссылкой на письмо вице-президента Instagram Вешала Шаха к сотрудникам сообщило о создании приложения Instagram Kids.

Приложение Instagram Kids должен был быть для подростков 10-12 лет. По словам разработчиков, он позволил бы детям безопасно пользоваться платформой. Для того, чтобы присоединиться к приложению, ребенку бы понадобилось разрешение родителей.

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