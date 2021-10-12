Instagram анонсировал функцию «сделать перерыв» для психического здоровья подростков

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Ольга Чародий
Социальная сеть Instagram анонсировала функцию "сделать перерыв", что обезопасить подростков от вредоносного контента.
Instagram - фото из открытых источников
Об этом сообщает The Verge. Новые функции направлены на то, чтобы оттолкнуть подростков от вредоносного контента и побудить их "отдохнуть" от платформы, заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.
Сейчас платформа планирует отменить Instagram Kids и предоставить родителям дополнительные инструменты контроля для наблюдения за подростками. Таким образом в материнской компании Facebook надеются вернуть репутацию после выступления перед сенаторами бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген.
Напомним, платформа Instagram, которая принадлежит Facebook, временно прекращает разработку приложения Instagram Kids. Приложение должен был быть предназначен для пользователей младше 13 лет.Об этом заявил руководитель Instagram Адам Моссера. Как известно, текущая политика Instagram запрещает пользоваться соцсетью детям до 13 лет. Весной в компании заявили о создании отдельного приложения для детей — Instagram Kids. Однако через шквал критики разработку решили остановить. В марте 2021 издание BuzzFeed со ссылкой на письмо вице-президента Instagram Вешала Шаха к сотрудникам сообщило о создании приложения Instagram Kids.
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