Facebook прекращает разработку приложения Instagram Kids

Платформа Instagram, которая принадлежит Facebook, временно прекращает разработку приложения Instagram Kids. Приложение должен был быть предназначен для пользователей младше 13 лет.Об этом заявил руководитель Instagram Адам Моссера. Как известно, текущая политика Instagram запрещает пользоваться соцсетью детям до 13 лет. Весной в компании заявили о создании отдельного приложения для детей — Instagram Kids. Однако через шквал критики разработку решили остановить. В марте 2021 издание BuzzFeed со ссылкой на письмо вице-президента Instagram Вешала Шаха к сотрудникам сообщило о создании приложения Instagram Kids.

Подростки - фото из открытых источников

Приложение Instagram Kids должен был быть для подростков 10-12 лет. По словам разработчиков, он позволил бы детям безопасно пользоваться платформой. Для того, чтобы присоединиться к приложению, ребенку бы понадобилось разрешение родителей. Также там чуть ли не быть рекламы. Содержание и функции должны быть соответствующими возраста пользователей. Кроме этого, родителям давали бы возможность контролировать время, которое их дети проводят в приложении, может отправлять им сообщения может следить за ними и за кем они могут следить и тому подобное.

Напомним, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с представителями компании Facebook. б этом сообщили в Офисе президента. На онлайновой встрече присутствовали главная операционная директор компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президент Facebook Ник Клегг. Со стороны Украины — вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, председатель Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!