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Huami представила смарт-часы Zepp Z: что стало известно

Смарт-часы Zepp Z отличаются прочностью, но при этом весят мало

сегодня, 00:56
Автор:

Павел Зинченко

Zepp анонсировала свои следующие "умные" часы — Zepp Z — с высококачественным дизайном и большим вниманием к здоровью. Компания, ныне принадлежащая материнской компании Amazfit Huami, продолжила свои недавние проекты Zepp E Circle и Zepp E Round.

Huami представила смарт-часы Zepp Z: что стало известно

Huami анонсировала смарт-часы

Эффектные "умные" часы классического вида изготовлены из титанового сплава, они прочные, но легкие (40 г), с выгравированным безелем и коричневым кожаным ремешком.

На борту находится постоянно включенный 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 454x454 пикселей, который ничуть не хуже, чем на рынке "умных" часов. Как и первая линейка "умных" часов Zepp, линейка Amazfit представляет собой большой кроссовер с техническими характеристиками.

Zepp Z обеспечивает отслеживание SpO2, измеряет уровень стресса и круглосуточный мониторинг сердечного ритма благодаря модулю Huami BioTracker 2 PPG. Этот датчик также выдает показатель PAI (Personal Activity Intelligence), который оценивает активность пользователя, чтобы помочь ему определить, достаточно ли усердно он выполняет упражнения.

Так же имеются 12 спортивных профилей со встроенным GPS, которые добавлены в приложение Zepp, как и AmazfitЕсли рассматривать Zepp Z в контексте, это Amazfit GTR 2 для требовательных покупателей "умных" часов. И с такими высококачественными материалами и выбором ремешков он, безусловно, выглядит соответствующим образом.

Но пользователь также платит за дизайн. Он будет стоить 349 долларов по сравнению с 179,99 долларов за стандартный Amazfit GTR 2.

Как сообщало издание "Комментарии", появились интересные подробности о новых смарт-весах Huami.


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Источник: https://www.wareable.com/smartwatches/zepp-z-released-titanium-amazfit-8188
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