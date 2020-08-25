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Интересные подробности о новых смарт-весах Huami

"Умные" весы Amazfit будут предоставлять информацию о здоровье с помощью уникальной функции

сегодня, 12:42
Автор:

Павел Зинченко

Компания Huami готовится представить новую серию продуктов во второй половине 2020 года. Уже сообщалось, что новые продукты появятся этой осенью, среди них можно ожидать новые "умные" часы Amazfit и самые первые "умные" весы Amazfit. Об этом сообщает издание Gizchina.

Вчера стартовало изменение названия приложения Amazfit. Теперь она называется Zepp, вероятно, в рамках попытки объединить продукты компании Amazfit с продуктами для отслеживания спортивных событий Zepp. Новое обновленное приложение Zepp раскрыло некоторые интеллектуальные функции, которые присутствуют в "умных" весах, а также их дизайн. 

Интересные подробности о новых смарт-весах Huami

Новые "умные" весы будут иметь функцию "Баланс на одной ноге". Это тест, используемый для определения того, насколько здоров человек. Пользователю просто нужно встать на весы, одна нога согнута под углом 45 градусов, а глаза закрыты. Чем дольше он может стоять, тем лучше его равновесие.

Amazfit Smart Scale также может хранить несколько профилей пользователей. Есть гостевой режим, не сохраняющий никакой информации о госте, который воспользуется весами.

Amazfit предоставит и другие параметры здоровья. На вкладке для функции "Баланс на одной ноге" указано, что это шкала состава тела. Она может определять висцеральный жир, мышечную массу, ИМТ, костную массу, основной метаболизм и телесный жир.

Утечка информации гласит, что интеллектуальные весы будут иметь преимущественно черный экран и матричную панель. Она покажет результаты с двумя десятичными знаками. Более подробная информация, вероятно, появится в начале осени.

Как сообщало издание "Комментарии", Honor представила экстремальные смарт-часы.


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