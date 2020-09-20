Дональд Трамп одобрил сделку между TikTok и Oracle

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрит сделку, которая позволит TikTok продолжать работать в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.



В частности, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что поддерживает сделку между TikTok и Oracle. По словам американского президента, все его опасения касательно сделки относятся к проблемам национальной безопасности.

Около 100 миллионов американцев используют TikTok, и американские официальные лица выразили озабоченность по поводу пользовательских данных и потенциального доступа Китая к этим данным.

Ранее "Комментарии" писали, что в пятницу администрация Трампа заявила, что запретит гражданам Соединенных Штатов загружать популярные китайские приложения TikTok и WeChat, начиная с вечера воскресенья. Оба приложения используют более 100 миллионов человек в стране.

Согласно указу Министерства торговли США, новые загрузки приложений будут запрещены из магазинов приложений США с 20 сентября. WeChat, приложению, популярному среди граждан Китая в США, также будет запрещено размещать контент и обрабатывать платежи внутри США. TikTok столкнется с аналогичными ограничениями начиная с 12 ноября, а это означает, что существующие пользователи больше не смогут получить доступ к видео TikTok после этой даты.

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