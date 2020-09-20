Дональд Трамп одобрил сделку между TikTok и Oracle

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Татьяна Веремеева
Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрит сделку,
которая позволит TikTok продолжать работать в Соединенных Штатах. Об этом
сообщает Reuters.
В частности, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что
поддерживает сделку между TikTok и Oracle. По словам американского президента,
все его опасения касательно сделки относятся к проблемам национальной
безопасности.
Около 100 миллионов американцев используют TikTok, и
американские официальные лица выразили озабоченность по поводу пользовательских
данных и потенциального доступа Китая к этим данным.
Ранее "Комментарии" писали, что в пятницу администрация
Трампа заявила, что запретит
гражданам Соединенных Штатов загружать популярные китайские приложения
TikTok и WeChat, начиная с вечера воскресенья. Оба приложения используют более
100 миллионов человек в стране.
Согласно указу Министерства торговли США, новые загрузки
приложений будут запрещены из магазинов приложений США с 20 сентября. WeChat,
приложению, популярному среди граждан Китая в США, также будет запрещено
размещать контент и обрабатывать платежи внутри США. TikTok столкнется с
аналогичными ограничениями начиная с 12 ноября, а это означает, что
существующие пользователи больше не смогут получить доступ к видео TikTok после
этой даты.
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