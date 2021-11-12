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Cкрыть личную информацию от выбранных контактов: в WhatsApp появилась новая функция

Новинка станет доступна для устройств, как под управлением операционной системы iOS, так и Android

сегодня, 18:12
Автор:

Денис Подставной
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Разработчики популярного мессенджера WhatsApp работают над новой функцией своего приложения. Об этом пишет издание IXBT.

Cкрыть личную информацию от выбранных контактов: в WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp. Фото из открытых источников

Как стало известно, в WhatsApp разрабатывают возможность, которая позволит пользователям скрывать личную информацию от определённых контактов. 

Новинка станет доступна для устройств, как под управлением операционной системы iOS, так и Android. Для того чтобы определённый человек не мог узнать ваш статус, общие сведения, а также увидеть изображение аккаунта, его нужно добавить в специальный список с ограничениями. 

На данный момент новая возможность уже доступна для бета-тестеров WhatsApp в версии v2.21.23.14 для операционной системы Android. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американская компания Apple проводит тестирования своей новой возможности, которая разрешит пользователям получать доступ к личным данным умерших. Новинка была официально анонсирована еще в начале лета этого года. Для того чтобы "наследники" могли войти в iCloud усопшего им нужно будет предоставить компании свидетельство о его смерти и специальный ключ. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что компания Google добавила новую возможность в свое приложение. С помощью неё пользователи смогут искать двойников своих питомцев среди произведений искусств. Для этого нужно сделать фотографию животного или выбрать имеющуюся из галереи, а затем начать автоматический поиск. Полученные результаты позволят сохранять в виде слайд-шоу. 



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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/11/12/v-whatsapp-teper-mozhno-skryt-lichnuju-informaciju-ot-vybrannyh-kontaktov.html
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