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Главная Новости IT гаджет Чемодан с искусственным интеллектом прийдет на помощь людям со слабым зрением
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Чемодан с искусственным интеллектом прийдет на помощь людям со слабым зрением

Уникальная японская разработка будет тестироваться в торговых центрах и аэропортах

сегодня, 12:39
Автор:

Павел Зинченко

Японские компании собираются протестировать чемодан с высокотехнологичной фишкой. Он наделен искусственным интеллектом, который поможет людям с ослабленным зрением. Пять фирм разработали корпус, на который монтируются камеры и датчики, способные обнаружить препятствия и людей, которые находятся поблизости.

Чемодан с искусственным интеллектом прийдет на помощь людям со слабым зрением

AI поможет слепым

AI прогнозирует движения людей и направляет пользователя с помощью вибрации через ручку кейса. Вместе со специальным рюкзаком с другой камерой, чемодан способен даже сообщить пользователю, насколько далеко находятся другие люди. Это крайне важно для социального дистанцирования, которое стано необходимым в условиях пандемии коронавируса.

Асакава Чиеко, сотрудница IBM, возглавляла проект. Она рассказала, что слабовидящим людям бывает трудно спросить дорогу у незнакомцев, особенно когда все упирается в социальное дистанционирование. Асакава, которая также является слабовидящей, добавила, что было бы очень хорошо, если бы люди использовали чемодан на вокзалах или в аэропортах.

В этом месяце стартуют испытания в торговых центрах и зданиях аэропортов. Ожидается, что через несколько лет этот случай получит более широкое распространение.


Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект обнаружит Covid-19 у бессимптомных больных.


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20201105_30/
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