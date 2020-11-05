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Главная Новости IT технологии Искусственный интеллект обнаружит Covid-19 у бессимптомных больных
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Искусственный интеллект обнаружит Covid-19 у бессимптомных больных

Новая технология успешно выявила Covid-19 у пяти тысяч добровольцев

сегодня, 15:32
Автор:

Павел Зинченко

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали алгоритм выявления бессимптомных людей с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта. Ученые сообщают, что с его помощью можно отличить кашель бессимптомных людей с COVID-19 от кашля здоровых людей.

Искусственный интеллект обнаружит Covid-19 у бессимптомных больных

Фото: abc7 news

В статье, недавно опубликованной в журнале IEEE Journal, Массачусетский технологический институт сообщает, что они разработали "фреймворк обработки речи искусственного интеллекта", который использует акустику для предварительной проверки на COVID-19 по записям кашля. Тестируя модель на основе записей кашля, собранных у более чем 5000 человек, исследователи выяснили, что в 98.5% людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 оказался "коронавирусный" кашель. И на все 100% он справился с выявлением бессимптомных пациентов с подтвержденным ковидом. То есть тех, у кого нет проявлений болезни, но результат теста на ковид был положительным.

Исследователи заявляют, что с помощью модели искусственного интеллекта они могут создать "бесплатный, неинвазивный, в реальном времени, в любое время, мгновенно распространяемый, крупномасштабный инструмент для скрининга COVID-19", который может помочь сдержать распространение вируса.

Массачусетский технологический институт работает над бесплатным приложением для смартфонов, которое каждый может использовать, чтобы ежедневно проверять себя на COVID-19.

Как сообщало издание "Комментарии", количество больных Covid-19 в США резко выросло.


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