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Apple выпустит самый дешевый в истории MacBook

MacBook на базе чипсета ARM будет оснащен 12-дюймовым дисплеем и будет иметь автономность до 20 часов

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания Apple готовится выпустить свой первый ноутбук на базе чипсета ARM, и теперь в Сети появляется все больше и больше информации о новинке. Сейчас появилась инсайдерская информация, согласно которой новый ноутбук Apple будет не только иметь неплохие характеристики, как ультрабук Apple, но и будет относительно недорогим. Об этом сообщает Gadget Tendency.

Первый MacBook на базе чипсета ARM будет оснащен 12-дюймовым дисплеем Retina, получит 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти (SSD), впечатляющую автономность до 20 часов, один порт USB-C для зарядки и работы с внешними носителями и устройствами, а также клавиатуру типа "бабочка" четвертого поколения, хотя это выглядит довольно сомнительно на фоне того, как Apple отказывается от нее во всех новых моделях.

Apple выпустит самый дешевый в истории MacBook

Что интересно, ноутбук будет действительно легким - вес составит около 0,9 килограмма. Пользователи смогут выбирать из серебристой, темно-серой и золотистой версии. Самым главным параметром ноутбука будет его цена, которая составит от 849 долларов за стартовый комплект. Таким образом, первый MacBook на ARM имеет все шансы стать самым дешевым ноутбуком Apple всех времен.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple откроет свой первый магазин на воде.


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