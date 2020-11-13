Apple рассказала, как будут выглядеть ее новые наушники

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Павел Зинченко
Слухи о первых накладных наушниках Apple, которые, как ожидается, будут называться Apple AirPods Studio, ходили годами, но теперь их запуск может быть очень близок. Значок, символизирующий эту разработку, был замечен в первой бета-версии последней версии iOS, что не только дает более точное представление о наушниках, но и подразумевает, что пройдет совсем немного времени до их официального представления.
Apple представит новые наушники
Значок (вверху) был замечен Стивом Мозером из MacRumors и 9to5Mac. Он появляется в видео в приложении Find My в бета-версии iOS 14.3.
Это не первый раз, когда мы видим значок наушников-вкладышей в iOS. Еще в марте появились две похожие картинки, предполагающие, что Apple AirPods Studio будет иметь как черную, так и белую версии. Но эти значки выглядели немного иначе, что говорит о том, что дизайн Apple с тех пор изменился.
Если верить источникам, полноразмерные наушники от Apple можно будет надевать любой стороной. Также наушники смогут распознавать, когда их снимают с головы, чтобы автоматически поставить музыку на паузу, как обычные AirPods. Мероприятие Apple One More Thing для Mac, проведенное ранее на этой неделе, казалось, стало завершением выпуска новых продуктов Apple в 2020 году, но есть вероятность запуска AirPods Studio в начале 2021 года.
Как сообщало издание "Комментарии", Apple провела третью осеннюю презентацию.
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