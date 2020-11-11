Apple провела третью осеннюю презентацию: что было представлено

Во время третьего, начиная с сентября, виртуального мероприятия Apple, технический гигант анонсировал еще три новых продукта: MacBook Air, Mac Mini и MacBook Pro. Эти компьютеры, доступные в магазинах с 17 ноября и открытые сейчас для предзаказа, знаменуют собой новую эру в оборудовании Apple, поскольку все они оснащены новым проприетарным процессором M1, который создала компания. Чип M1, разработанный после прекращения длительного сотрудничества Apple с производителем микросхем Intel, имеет восемь ядер и обещает более высокую производительность и более эффективное энергопотребление.

На MacBook Air и MacBook Pro будет установлена ​​последняя версия MacOS, известная как Big Sur. Операционная система, впервые представленная еще в июне, будет доступна для загрузки 12 ноября и будет оптимизирована для процессора M1.

Чтобы получить краткое изложение всех продуктов, выпущенных Apple, ознакомьтесь с приведенным ниже списком.

MacBook Air с M1





От 999 долларов

В безвентиляторном Air с дисплеем диагональю 13,3 дюйма можно использовать до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной памяти. Apple заявляет, что у него до 18 часов автономной работы, что является самым продолжительным временем автономной работы для любого MacBook Air. Это в 9 раз быстрее, чем у предыдущего Air.

MacBook Pro с M1





От 1299 долларов США

Во время своего выступления Apple заявила, что Pro был "идеальным Mac для многих творческих профессионалов". 13,3-дюймовый ноутбук весом 3 фунта имеет более продолжительное время автономной работы, чем Air, — 20 часов. Он оснащен тремя микрофонами, камерой FaceTime HD и графическим процессором, который в 5 раз быстрее, чем у предыдущей модели.

Mac Mini с M1





От 699 долларов

Компактный компьютер Apple обещает быть в три раза быстрее своего преемника благодаря чипу M1. Mac Mini имеет встроенный динамик, возможность подключения к Wi-Fi 6 и порты для Thunderbolt USB 4 и HDMI 2.0, а также разъем для наушников.

Презентация Apple. ФОТО: iPhones.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!