Apple отказала в сотрудничестве своему главному поставщику из-за скандала на производстве

Американская компания Apple отправила на испытательный срок одного из своих основных поставщиков за нарушение правил снабжения.

Фото: Ldaily

Тайванская фирма Pegatron, которая занимается сборкой "яблочных" телефонов, попросила работать студентов сверхурочно и в ночные смены на одном из заводов компании. По мнению компании-заказчика, в этом деле нарушили Кодекс поставщика, когда разрешили работать студентам, которые не имеют никакого отношения к практике на заводе.



"Некоторым студентам, которые работали в кампусах Pegatron в Шанхае и Куншан, выставили ночные смены, они работали сверхурочно на должностях, не связанных с их специализациям. Также условия труда не соответствовали местным нормам и правилам", — говорится в сообщении компании Apple.

В Apple сообщают, что компания-подрядчик подделала документы и неправильно оформила некоторых работников. Компания Pegatron, в свою очередь заявляет, что решила эту проблему, как только о ней стало известно. Apple сообщает, что не будет заключать никаких новых договоров, пока те не устранят все нарушения.

"Ответственные за нарушения, которые произошли в Pegatron, приложили все усилия, чтобы избежать нашего надзора", — комментируют в Apple и сообщают о намерении освободить исполнительного директора, отвечающего за прием студентов на работу.

В компании Pegatron часто жаловались на условия работы на тех заводах, которые поставляют продукцию компании Apple. В 2014-м даже проводилось журналистские расследования, когда репортеры BBC под прикрытием работали 18 дней подряд без выходных или 16-часовых изменениях непрерывно.

Студентов отстранили с производственной линии и выплатили положенную компенсацию. В компании намерены провести внешнюю проверку.

В Apple не раскрывают всех деталей громкого дела, но признаются, что нарушения на заводе компании-подрядчика могли значительно повлиять на выпуск новых телефонов iPhone.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Apple разрабатывает собственную поисковую систему.

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