Apple разрабатывает собственную поисковую систему

Компания Apple Inc. планирует создать собственную поисковую систему, и в недалеком времени отказаться от того, который установлен в телефонах по умолчанию. Об этом сообщает "Капитал" с отсылкой на Financial Times.



Фото: РБК

На эту мысль наталкивает недавний иск министерства юстиции США против дочерней компании Alphabet Inc. В нем истец приводит в качестве примера сделку, которая позволяет Google быть поисковиком по умолчанию на устройствах Apple. Новая перационная система Apple iOS 14 позволяет искать информацию в сети в обход Google. Так новая опция свидетельствует о том, что компания начала работу над созданием нового поисковика.

Пару лет назад Apple приняли на работу Джона Джаннандреа, который ранее был руководителем поискового направления Google. На новом рабочем месте занимается проектами связанными с искусственным интеллектом.

По словам Билла Куграна из Sequoia Capital, ранее занимавшего пост вице-президента Google по разработкам, у Apple есть квалифицированные сотрудники, которые вполне могут создать новый поисковик с ноля. Также и другие эксперты заметили рост активности поискового робота Applebot, который задействован в создания баз данных поисковиков.

Шарис Поузен – эксперт юридической фирмы Clifford Chance, считает, что Минюст США вполне может потребовать расторжения соглашения между Apple и Google. По предварительным оценкам американских властей, компания Google платит $8-12 млрд в год, или 15-20% своей прибыли Apple, чтобы закрепить за собой лидерские позиций на "яблочных" устройствах.

По мнению сооснователя Neeva и бывшего главы рекламного подразделения Google Шридхарма Рамасвами, учитывая возможности компании Apple по сбору данных и оценке поведения пользователей, создание собственной поисковой системы – логичный шаг.

Однако нашлись те, которые подвергают под сомнения перспективность этой задумки. Так профессор бизнес-школы Колумбийского университета Дэн Ван считает, что Apple будет "крайне сложно" догнать своего конкурента. Ведь Google каждую минуту обрабатывает сотни миллионов поисковых запросов от пользователей со всего мира, что является огромным преимуществом, когда дело касается данных.

За прогнозами экспертов, на создание нового поисковика от Apple уйдет несколько лет, не меньше.

Напомним, что "Коментарии" писали о том, что Apple разрабатывает секретное устройство, подробности о котором слили в интернет.

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