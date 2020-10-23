Apple разрабатывает секретное устройство: подробности слили в интернет

Блогер и инсайдер Росс Янг в своем Твиттере раскрыл характеристики нового секретного устройства, которое разрабатывает Apple.

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По его информации, во второй половине 2022 года технологический гигант представит миру свою новинку — очки Apple Glasses, которые имеют поддержку виртуальной и дополненной реальности.





Он рассказал что каждое из стекол гаджета получит диагональ в полдюйма с разрешением 1280х960 пикселей и специальную матрицу microLED от Sony, кроме того, микродисплеи от Sony имеют коэффициент контрастности 100 000: 1 и скорость отклика 0,01 миллисекунды.

Напомним, ювелирный дизайнер Сухани Парех создал серию сережек, которые надеваются и пристегиваются к наушникам Apple AirPod, чтобы они не выпадали из ушей.

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