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Apple разрабатывает секретное устройство: подробности слили в интернет

В первой половине 2022 года технологический гигант Apple намерен выпустить смарт-очки

сегодня, 15:46
Автор:

Наталья Шевченко

Блогер и инсайдер Росс Янг в своем Твиттере раскрыл характеристики нового секретного устройства, которое разрабатывает Apple.

Apple разрабатывает секретное устройство: подробности слили в интернет

фото ixbt.com

По его информации, во второй половине 2022 года технологический гигант представит миру свою новинку  — очки Apple Glasses, которые имеют поддержку виртуальной и дополненной реальности.


 Он рассказал что  каждое из стекол гаджета получит диагональ в полдюйма с разрешением 1280х960 пикселей и специальную матрицу microLED от Sony, кроме того, микродисплеи от Sony имеют коэффициент контрастности 100 000: 1 и скорость отклика 0,01 миллисекунды.

Напомним, ювелирный дизайнер Сухани Парех создал серию сережек, которые надеваются и пристегиваются к наушникам Apple AirPod, чтобы они не выпадали из ушей.



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