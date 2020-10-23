Apple разрабатывает секретное устройство: подробности слили в интернет

Язык
BTC/USD
12962.08
ETH/USD
417.49
LTC/USD
55.32
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Наталья Шевченко
Блогер и инсайдер Росс Янг в своем Твиттере раскрыл характеристики нового секретного устройства, которое разрабатывает Apple.
фото ixbt.com
По его информации, во второй половине 2022 года технологический гигант представит миру свою новинку — очки Apple Glasses, которые имеют поддержку виртуальной и дополненной реальности.
Он рассказал что каждое из стекол гаджета получит диагональ в полдюйма с разрешением 1280х960 пикселей и специальную матрицу microLED от Sony, кроме того, микродисплеи от Sony имеют коэффициент контрастности 100 000: 1 и скорость отклика 0,01 миллисекунды.
Напомним, ювелирный дизайнер Сухани Парех создал серию сережек, которые надеваются и пристегиваются к наушникам Apple AirPod, чтобы они не выпадали из ушей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости