Уникальные сережки предотвратят выпадение наушников Apple AirPod (ФОТО)

Ювелирный дизайнер Сухани Парех создал серию сережек, которые надеваются и пристегиваются к наушникам Apple AirPod, чтобы они не выпадали из ушей. Об этом сообщает de zeen.

Парех, креативный директор лондонской ювелирной компании MISHO, придумала идею использовать украшения, чтобы удерживать беспроводные наушники на месте после того, как ее собственные постоянно падали и терялись.

" Эти маленькие скульптурные серьги не только великолепно выглядят, но и действуют как маленькие опоры, они удерживают ваши AirPods на месте, ловят их, если они выскальзывают, и, что самое важное, они представляют собой универсальную пару серег и отлично смотрятся как с AirPods, так и без них "

Сережки Pebble Pods имеют массивный корпус, который оборачивается вокруг антенны наушников, чтобы закрепить их, в то время как модели Minimal и Active Tall Pods имеют изогнутый корпус, позволяющий легко вставлять и вынимать AirPods без зеркала. Последняя модель была создана для тех, кто хочет использовать AirPods во время тренировки.

Золотые серьги из стерлингового серебра идеально дополняют гладкий белый корпус AirPods от Apple. Компания также стремится решить проблему выскальзывания наушников с помощью AirPod Pro, которые выпускаются в трех размерах, чтобы лучше подходить к ушам разных пользователей.

Как сообщало издание "Комментарии", 15 сентября прошла презентация новинок Apple.

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