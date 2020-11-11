В Южной Корее стартовали испытания беспилотных воздушных такси

Как сообщило в среду министерство транспорта, Южная Корея провела испытания службы беспилотного воздушного такси в столице страны Сеуле, стремясь коммерциализировать услуги городского воздушного транспорта в 2025 году. Правительство провело испытания шести беспилотных такси в Йоидо, западный Сеул, говорится в заявлении Министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

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Это первый случай, когда страна тестирует службу дрон-такси в густонаселенном городе. В заявлении говорится, что аналогичные испытания ранее проводились на обозначенных полигонах в Инчхоне, к западу от Сеула, и Йонгволе, в 200 км к востоку от Сеула.

Шесть беспилотных летательных аппаратов, использованных в демонстрации, — это EH216, произведенные китайской фирмой по производству беспилотных аэротакси Ehang. В министерстве заявили, что они имеют два сиденья и весят по 650 кг, добавив, что "система управления движением дронов K" разрабатывается в рамках проекта, финансируемого государством.

Южная Корея стремится закрепиться на рынке услуг по доставке дронов, где жесткая конкуренция ведется между глобальными логистическими центрами, такими как американский гигант электронной коммерции Amazon и немецкая компания службы доставки DHL.

Как сообщало издание "Комментарии", американцы смогут заказывать такси без водителя.



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