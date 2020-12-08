Тяжелое решение: Uber пересматривает политику по беспилотным автомобилям

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Павел Зинченко
Uber продает свою дочернюю компанию по производству беспилотных автомобилей стартапу Aurora Technologies, отказываясь от подразделения, которое основатель Uber однажды назвал критически важным для будущего компании.
ФОТО: Yahoo News
Aurora, основанная в 2017 году, заявила, что сделка поможет ей "ускорить" ее миссию по превращению беспилотных автомобилей в реальность. Uber инвестирует 400 млн долларов в компанию, поддерживаемую Amazon, и предоставит ей 26% акций. Ее исполнительный директор Дара Хосровшахи также войдет в совет директоров Aurora после закрытия сделки.
Несмотря на продажу дочерней компании по производству беспилотных автомобилей, известной как Advanced Technologies Group, Uber заявила, что по-прежнему заинтересована в этом секторе и планирует сотрудничать с Aurora, когда дело доходит до запуска беспилотных автомобилей в ее сети.
Разработка технологии автомобилей без водителя была ключевым приоритетом, когда основатель и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик возглавлял фирму, поскольку он видел в ней способ сократить расходы. Но программа потерпела неудачу после того, как одна из ее машин попала в смертельную аварию в Аризоне, хотя официальные лица обвинили в аварии человеческий фактор и отказались возбудить уголовное дело против компании.
По данным Reuters, сделка с Aurora оценивает стоимость Uber Advanced Technologies Group примерно в 4 млрд долларов по сравнению с 7,5 млрд долларов, в которые она оценивалась в прошлом году. Ожидается, что договор будет заключен в первые три месяца 2021 года, сказал Uber.
Как сообщало издание "Комментарии", бывший руководитель службы безопасности Uber пытался скрыть хакерскую атаку.
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