kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.12.2020

BTC/USD

19128.36

ETH/USD

587.77

LTC/USD

82.79

НБУ 08.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT авто Тяжелое решение: Uber пересматривает политику по беспилотным автомобилям
commentss НОВОСТИ Все новости

Тяжелое решение: Uber пересматривает политику по беспилотным автомобилям

Uber меняет стратегию в разработке беспилотных автомобилей, но не отказывается от них

сегодня, 10:28
Автор:

Павел Зинченко

Uber продает свою дочернюю компанию по производству беспилотных автомобилей стартапу Aurora Technologies, отказываясь от подразделения, которое основатель Uber однажды назвал критически важным для будущего компании.

Тяжелое решение: Uber пересматривает политику по беспилотным автомобилям

ФОТО: Yahoo News

Aurora, основанная в 2017 году, заявила, что сделка поможет ей "ускорить" ее миссию по превращению беспилотных автомобилей в реальность. Uber инвестирует 400 млн долларов в компанию, поддерживаемую Amazon, и предоставит ей 26% акций. Ее исполнительный директор Дара Хосровшахи также войдет в совет директоров Aurora после закрытия сделки.

Несмотря на продажу дочерней компании по производству беспилотных автомобилей, известной как Advanced Technologies Group, Uber заявила, что по-прежнему заинтересована в этом секторе и планирует сотрудничать с Aurora, когда дело доходит до запуска беспилотных автомобилей в ее сети.

Разработка технологии автомобилей без водителя была ключевым приоритетом, когда основатель и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик возглавлял фирму, поскольку он видел в ней способ сократить расходы. Но программа потерпела неудачу после того, как одна из ее машин попала в смертельную аварию в Аризоне, хотя официальные лица обвинили в аварии человеческий фактор и отказались возбудить уголовное дело против компании.

По данным Reuters, сделка с Aurora оценивает стоимость Uber Advanced Technologies Group примерно в 4 млрд долларов по сравнению с 7,5 млрд долларов, в которые она оценивалась в прошлом году. Ожидается, что договор будет заключен в первые три месяца 2021 года, сказал Uber.

Как сообщало издание "Комментарии", бывший руководитель службы безопасности Uber пытался скрыть хакерскую атаку.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/business-55224462
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ