Тяжелое решение: Uber пересматривает политику по беспилотным автомобилям

Uber продает свою дочернюю компанию по производству беспилотных автомобилей стартапу Aurora Technologies, отказываясь от подразделения, которое основатель Uber однажды назвал критически важным для будущего компании.

ФОТО: Yahoo News

Aurora, основанная в 2017 году, заявила, что сделка поможет ей "ускорить" ее миссию по превращению беспилотных автомобилей в реальность. Uber инвестирует 400 млн долларов в компанию, поддерживаемую Amazon, и предоставит ей 26% акций. Ее исполнительный директор Дара Хосровшахи также войдет в совет директоров Aurora после закрытия сделки.

Несмотря на продажу дочерней компании по производству беспилотных автомобилей, известной как Advanced Technologies Group, Uber заявила, что по-прежнему заинтересована в этом секторе и планирует сотрудничать с Aurora, когда дело доходит до запуска беспилотных автомобилей в ее сети.

Разработка технологии автомобилей без водителя была ключевым приоритетом, когда основатель и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик возглавлял фирму, поскольку он видел в ней способ сократить расходы. Но программа потерпела неудачу после того, как одна из ее машин попала в смертельную аварию в Аризоне, хотя официальные лица обвинили в аварии человеческий фактор и отказались возбудить уголовное дело против компании.

По данным Reuters, сделка с Aurora оценивает стоимость Uber Advanced Technologies Group примерно в 4 млрд долларов по сравнению с 7,5 млрд долларов, в которые она оценивалась в прошлом году. Ожидается, что договор будет заключен в первые три месяца 2021 года, сказал Uber.

Как сообщало издание "Комментарии", бывший руководитель службы безопасности Uber пытался скрыть хакерскую атаку.











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