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Главная Новости IT технологии Бывший руководитель службы безопасности Uber пытался скрыть хакерскую атаку
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Бывший руководитель службы безопасности Uber пытался скрыть хакерскую атаку

Джозеф Салливан заключил тайное соглашение с хакерами, заплатив им 100 тысяч долларов

сегодня, 08:23
Автор:

Павел Зинченко

Бывшему начальнику службы безопасности Uber Джозефу Салливану предъявили обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия в США. 52-летний мужчина обвиняется в попытке скрыть утечку данных в 2016 году, которая раскрыла личные данные 57 миллионов водителей и пассажиров Uber. Об этом сообщает BBC.

Ранее компания призналась, что заплатила группе хакеров выкуп в размере 100 тысяч долларов за удаление украденных данных. Салливан был уволен в 2017 году, когда была обнаружена утечка данных.

Бывший руководитель службы безопасности Uber пытался скрыть хакерскую атаку

В обвинениях, выдвинутых Министерством юстиции США, говорится, что Салливан предпринял "сознательные шаги", чтобы помешать Федеральной торговой комиссии (FTC) узнать о взломе. Его обвиняют в том, что он одобрил выплату хакерам 100 000 долларов, которая была произведена в биткойнах.

Платеж был замаскирован под награду "bug bounty", которая использовалась для выплаты исследователям кибербезопасности, которые раскрывают уязвимости, чтобы их можно было исправить. В обвинении утверждается, что Салливан попросил хакеров подписать соглашения о неразглашении, ложно заявив, что они не украли никаких данных Uber.

В настоящее время Салливан работает главным специалистом по информационной безопасности в компании Cloudflare, занимающейся кибербезопасностью. Исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи раскрыл утечку данных в 2017 году. В конечном итоге компания заплатила 148 миллионов долларов для урегулирования судебных исков всех 50 штатов США и Вашингтона.

Как сообщало издание "Комментарии", инженер Apple рассказал о тайном сотрудничестве компании с правительством США.


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