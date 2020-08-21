Инженер Apple рассказал о тайном сотрудничестве компании с правительством США

Бывший инженер Apple Дэвид Шейер подробно рассказал, как он помог двум инженерам, связанным с Министерством энергетики США, модифицировать существующий iPod, чтобы его можно было использовать в подпольных целях. Как и следовало ожидать, все сотрудничество между двумя организациями держалось в строжайшей тайне, и Шейер отметил, что только четыре человека в Apple знали о существовании проекта. Об этом сообщает издание BGR

Шейер отмечает, что упомянутые инженеры косвенно работали на Министерство энергетики, работая в Bechtel, оборонном подрядчике, используемом Министерством энергетики. Очевидно, Шейер не понимал полностью, что они собирались делать. Его единственная задача заключалась в том, чтобы просто помочь инженерам добавить нестандартное - и необнаруживаемое - оборудование к iPod пятого поколения. Естественно, инженеры потребовали, чтобы модифицированный iPod работал точно так же, как обычный.



Интересно, что проект был настолько секретным, что двум инженерам Bechtel даже не выдали значки безопасности для облегчения входа в штаб-квартиру Apple. Скорее, им пришлось позвонить Шейеру и войти в систему как гости.



Два сотрудника Bechtel быстро освоили внутреннюю работу iPod, и вскоре они смогли добавить в него секретное оборудование. Они также сказали Шейеру, что данные, записанные их дополнительным оборудованием, должны оставаться скрытыми, что побудило Шейера предложить добавить еще один раздел диска в устройство.



В общей сложности Шайер работал с двумя сотрудниками Bechtel около месяца, время от времени. Что касается того, что они делали, Шейер предполагает, что они стремились разработать "скрытый счетчик Гейгера", чтобы скрытно искать признаки радиоактивности.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple угрожает популярному разработчику видеоигр.



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