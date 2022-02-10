Tesla в третий раз с начала месяца отзывает партию электрокаров: что произошло на этот раз

Автокомпания "Tesla" объявила об отзыве 26 тысяч 681 электрокара из-за ошибки в программном обеспечении. Этот дефект усугубляет оттаивание лобового стекла. Об этом сообщило издание CNBC, передает портал "Комментарии".

Tesla отзывает партию электрокаров. Фото из открытых источников

Третий раз за месяц компания "Tesla" объявляет об отзыве своих авто. Это касается следующих моделей – Model 3 2021-2022 годов выпуска, Model S, Model X и Model Y 2020-2022 годов.

"Ошибка программного обеспечения может привести к тому, что клапан в тепловом насосе ненамеренно открывается и задерживает хладагент в испарителе, что приводит к снижению видимости и снижению производительности размораживания. Tesla предлагает владельцам бесплатные эфирные обновления программного обеспечения в ответ на отзыв. Письма-сообщения будут отправлены 1 апреля", отметили в компании.

Напомним, 2 февраля компания заявила об отзыве 54 тысяч электрокаров из-за того, что система автопилота не останавливалась на перекрестках, а только замедлялась до скорости 9,6 км/час, создавая аварийные ситуации.

А уже 3 февраля в "Tesla" объявили об отзыве еще 817 тысяч автомобилей из-за неисправности в системе оповещения о необходимости пристегнуться, когда авто заводится.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что автомобили Tesla начали тормозить вблизи грузовиков. На этот дефект за три месяца пожаловались 107 водителей. По словам одного из водителей, его авто во время движения остановилось на большой скорости в ответ на движение фуры.

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