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Tesla в третий раз с начала месяца отзывает партию электрокаров: что произошло на этот раз

В США автокомпания Tesla отзовет 26 681 электрокар из-за дефекта программного обеспечения

сегодня, 16:47
Автор:

Людмила Слободенюк
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Автокомпания "Tesla" объявила об отзыве 26 тысяч 681 электрокара из-за ошибки в программном обеспечении. Этот дефект усугубляет оттаивание лобового стекла. Об этом сообщило издание CNBC, передает портал "Комментарии".

Tesla в третий раз с начала месяца отзывает партию электрокаров: что произошло на этот раз

Tesla отзывает партию электрокаров. Фото из открытых источников

Третий раз за месяц компания "Tesla" объявляет об отзыве своих авто. Это касается следующих моделей – Model 3 2021-2022 годов выпуска, Model S, Model X и Model Y 2020-2022 годов.

"Ошибка программного обеспечения может привести к тому, что клапан в тепловом насосе ненамеренно открывается и задерживает хладагент в испарителе, что приводит к снижению видимости и снижению производительности размораживания. Tesla предлагает владельцам бесплатные эфирные обновления программного обеспечения в ответ на отзыв. Письма-сообщения будут отправлены 1 апреля", отметили в компании.

Напомним, 2 февраля компания заявила об отзыве 54 тысяч электрокаров из-за того, что система автопилота не останавливалась на перекрестках, а только замедлялась до скорости 9,6 км/час, создавая аварийные ситуации.

А уже 3 февраля в "Tesla" объявили об отзыве еще 817 тысяч автомобилей из-за неисправности в системе оповещения о необходимости пристегнуться, когда авто заводится.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что  автомобили Tesla начали тормозить вблизи грузовиков. На этот дефект за три месяца пожаловались 107 водителей. По словам одного из водителей, его авто во время движения остановилось на большой скорости в ответ на движение фуры.

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Источник: https://www.cnbc.com/2022/02/09/tesla-recalls-over-26600-vehicles-over-windshield-defroster-software.html
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