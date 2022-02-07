Автомобили Tesla начали тормозит возле грузовиков: водители массово жалуются

Владельцы автомобилей Tesla начали массово жаловаться на неожиданное торможение автомобилей во время движения, когда рядом проезжают грузовики. Это происходит из-за срабатывания системы предупреждения о предварительном столкновении и автоматическом экстренном торможении при использовании функций "Tesla Autopilot" или "круиз-контроль". Об этом пишет издание The Washington Post, передает портал "Комментарии".

Фантомное торможение Tesla. Фото из открытых источников

Национальная администрация безопасности дорожного движения обнародовала жалобы водителей Tesla на неожиданные решения системы. По словам одного из водителей, его авто во время движения остановилось на большой скорости в ответ на движение грузовика. Время появления жалоб совпадает с периодом, когда компания прекратила использовать радарные датчики в дополнение к комплексу камер, анализирующих окружение. Водители и эксперты убеждены, что система заработала нестабильно именно после этого решения Tesla.

"Явление, известное как " фантомное торможение", было постоянной проблемой для водителей автомобилей Tesla. Сообщения автовладельцев о фантомном торможении в NHTSA ( Национальная администрация безопасности дорожного движения) выросли до 107 жалоб за последние три месяца, в сравнении с только 34 жалобами за предыдущие 22 месяца" - пишут в издании.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что парижская компания такси приостановила использование автомобилей Tesla из-за смертельной аварии . Заместитель генерального директора компании такси "G7" Ян Рикордел сказал, что авария произошла, когда неработавший водитель такси отвозил свою семью в ресторан. По словам Рикорделя, водитель попытался затормозить, но автомобиль ускорился. Источник в полиции сообщил Reuters, что автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора, внезапно помчался вперед, сбил, потянув за собой умершего впоследствии велосипедиста. Водитель пытался остановить транспортное средство, наехав на окружающие препятствия, включая мусорные баки, нанеся еще больше повреждений.









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