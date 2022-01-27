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Стало известно, почему Tesla не будет выпускать новые автомобили в 2022 году

Tesla не будет выпускать новые модели электромобилей Tesla Model 2 и Cybertruck в 2022 году

сегодня, 11:25
Автор:

Людмила Слободенюк
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Tesla отложила запуск автомобилей Tesla Model 2 и Cybertruck в 2022 году. Главной причиной такого решения стали проблемы со снабжением микрочипов. Об этом заявил лично основатель компании Илон Маск во время отчета за IV квартал 2021 года. Об этом сообщает издание CNBC, передает портал "Комментарии".

Стало известно, почему Tesla не будет выпускать новые автомобили в 2022 году

Tesla не будет выпускать новые автомобили в 2022 году. Фото из открытых источников

"Из-за длительного дефицита чипов, в 2022 году компания все еще не сможет представить новые модели электромобилей — Tesla Model 2 и Cybertruck", — заявил Илон Маск.

По его словам, у компании нет острой необходимости выпускать на рынок новые модели электрокаров, поскольку сейчас более логично с точки зрения прибыли наращивать производство уже имеющихся моделей и зарабатывать на них. Последний год показал, что подобная стратегия имеет смысл. Прибыль компании Tesla в 2021 году выросла до 5,5 миллиардов долларов, в целом компания продала автомобилей на почти 54 миллиарда долларов. 2021 год стал рекордным для компании.

Что касается новых моделей Tesla, то летом 2021 года появилась новость о том, что в компании работают над производством бюджетной модели, которая будет стоить 25 тысяч долларов и появится в продаже за два года. Однако сейчас компания остановила разработку Tesla Model 2 из-за за нехватки микрочипов. Такая же судьба с внедорожником на электродвигателе Cybertruck. Его выпуск переносили из-за нехватки аккумуляторов уже несколько раз.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в декабре 2021 года Tesla Model 3 стала самым популярным автомобилем в Европе .

Также ранее в компании Apple заявляли, что за нехватки на рынке микрочипов, они не могут развернуть более численное производство своей продукции.

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Источник: https://www.cnbc.com/2022/01/26/tesla-is-not-working-on-a-25000-car-now-says-musk.html
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