Tesla Model 3 стала самым популярным автомобилем в Европе

Европейцы находят все больше преимуществ электрокара Tesla Model 3. В декабре 2021 года его чаще всего покупали в Европе. Об этом свидетельствует статистика регистраций новых автомобилей в Евросоюзе, передает портал "Комментарии".

Tesla Model 3 в Европе. Фото из открытых источников

Стабильное лидерство модель электромобиля Tesla Model 3 в Европе завоевала еще в сентябре 2021 года и не сдала свои позиции до конца года. Всего в декабре европейцы купили 27 тысяч 358 автомобилей Tesla, что на 11% больше, чем в этот период в 2020 году. Ближайшие конкуренты Tesla Model 3 – Peugeout 208 и Renault Clio в Европе покупали значительно реже – 20 186 авто и 18 397 соответственно.

"Увеличению сегмента электромобилей в Европе также способствует государственная политика, стимулирующая переход от автомобилей, работающих на топливе. Увеличение объемов продаж Tesla также объясняется тем, что компания стремительно наращивает поставки в конце квартала", — объясняют эксперты.

В настоящее время эксперты BloombergNEF прогнозируют на рынке электрокаров еще более стремительное наращивание мощностей в 2022 году. По их оценкам, в этом году в мире будет продано около 10 миллионов автомобилей с электродвигателем. И первое место в нем пророчат именно Tesla.

Добавим, что недавно Илон Маск прокомментировал замечания владельцев Tesla Model 3 о том, что в зимнее время года в автомобиле очень холодно и тепловой насос недостаточно обогревает салон.

"Эта проблема является для всей команды приоритетной. Компания уже выпустила обновление прошивки, которое должно произвести повторную калибровку расширительного клапана теплового насоса", — заявил Маск.





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