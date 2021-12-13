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Не заплатишь - не заведешь: Toyota стала взымать плату с владельцев авто за некоторые функции

Обладатели автомобилей Toyota, которые были выпущены в 2018 и позже, будут вынуждены приобрести платную подписку, чтобы воспользоваться функцией удалённого запуска двигателя

сегодня, 18:40
Автор:

Денис Подставной
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Японский производитель автомобилей Toyota будет взимать плату за полное использование родного брелока. Об этом пишет издание IXBT. 

Не заплатишь - не заведешь: Toyota стала взымать плату с владельцев авто за некоторые функции

Toyota. Фото из открытых источников

Как указывается в материале компания Toyota сделала возможность удалённого запуска автомобиля с брелока частью пакета, который требует регулярной платной подписки. 

Речь идет о простой радиочастотной системе дистанционного запуска. С помощью неё пользователь может нажать кнопку на брелоке, чтобы завести автомобиль, находясь вне его салона на определённом расстоянии, например из дома. Часто эту функцию используют во время холодов, чтобы автомобиль прогрелся. Брелок использует радиоволны для связи с автомобилем, и никакого соединения с серверами компании не требуется. Однако эта возможность не будет работать без подписки Remote Connect.

Сообщается, что представитель Toyota подтвердил журналистам, что владельцам автомобилей Toyota, выпущенных в 2018 году и позже, которые оснащены функциями удаленного подключения Toyota, необходимо будет оформить подписку, чтобы брелок мог запускать автомобиль дистанционно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный американский предприниматель Илон Маск задумался о том, чтобы уйти с работы, а также поинтересовался, что об этом думают его подписчики в социальной сети.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что стоимость компании Apple выросла до рекордного уровня. Это произошло в связи с подорожанием акций производителя популярных гаджетов и программного обеспечения. В свою очередь их подорожание связывают с увеличением планов по поставкам. Стало известно сколько сейчас стоит компания. 



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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/12/13/toyota-pervoj-v-istorii-stala-trebovat-platnuju-podpisku-za-vozmozhnost-zavodit-avtomobili-s-breloka.html
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