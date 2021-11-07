Какой автомобильный бренд признали самым неэкологичным

Международная неправительственная экологическая организация Greenpeace составила рейтинг компаний-автопроизводителей, оценив уровень их экологичности и усилия по сокращению вредных выбросов своей продукции. И самым "грязным" автобрендом стала Toyota.

Toyota (фото из открытых источников)

Компания является одной из крупнейших производителей автомобилей в мире, но ее представителей обвиняют в том, что она не поддерживает переход к экологически чистым источникам энергии. Toyota, по сравнению с другими автопроизводителями, является упрямым сторонником сохранения двигателей внутреннего сгорания.

Представители бренда ранее отмечали, что потратят более 13 миллиардов долларов, чтобы к 2030 году сократить объемы вредных выбросов благодаря развитию гибридных современных технологий. Но экологи считают, что гибридные автомобили будут всего на 1/3 "чище" в сравнении с ДВС.

В Toyota отмечают, что хотят сохранить в модельном ряду все варианты автомобилей, чтобы у покупателя была возможность выбора, в соответствии с этим они и не рассматривают полный переход на электромашины.

К слову, на втором месте в рейтинге самых "грязных" автобрендов оказался Stellantis — корпорация, образованная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles с французской компанией Groupe PSA.

Напомним, в электромобилях произведенных американской компанией Tesla, обнаружили опасную ошибку. Компания Tesla отзовет почти 12 тысяч автомобилей. Под так называемую отзывную кампанию подпадают транспортные средства всех моделей, которые продавались с 2017 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно ухаживать за автомобилем.

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