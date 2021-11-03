В автомобилях Tesla обнаружили опасную ошибку: компания отзывает тысячи машин

В электромобилях произведенных американской компанией Tesla обнаружили опасную ошибку. Об этом сообщает издание ТСН.

Tesla. Фото: Pixabay

Компания Tesla отзовет почти двенадцати тысяч автомобилей. Под так называемую отзывную кампанию подпадают транспортные средства всех моделей, которые продавались с 2017 года.

Причиной для отзыва является обнаружение опасной ошибки в программном обеспечении. Она вызывает ложные предупреждения о столкновении.

После получения соответствующего уведомления, система активирует экстренное торможение, которое может полностью остановить машину и спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

Проблема была замечена после установки новой версии программного обеспечения (10.3) полуавтопилота Full-Self Driving. После многочисленных жалоб от пользователей компания откатила систему до прежней версии (10.2), а затем выпустила исправленную версию новой прошивки под номером 10.3.1.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что капитализация американской компании Tesla уже превышает один триллион долларов. Стоимость её акций на данный момент превышает тысячу долларов за единицу. Таким образом, основанная известным миллиардером Илоном Маском, компания стала шестой, чьи акции торгуются по такой цене.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск смешно "подколол" генерального директора американской компании Apple. Маск под постом Тима Кука, который писал об открытии нового фирменного магазина, пригласил людей посмотреть на новую салфетку от Apple.

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