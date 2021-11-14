Какие ошибки нельзя допускать при продаже автомобиля

Рано или поздно у каждого автовладельца возникает желание продать свою машину, как бы хорошо она не служила, и приобрести что-то новенькое. И в стремлении выручить побольше денег, многие совершают ошибки, способные отпугнуть потенциального покупателя.

Продажа авто / Фото: shutterstock

Эксперты говорят, что в первую очередь, не нужно начинать капитальную подготовку машины к продаже, в частности лезть в двигатель, мосты и коробку, пытаясь довести все до идеального состояния. И тем более, не стоит производить капитальный ремонт, потому что вложенные средства вряд ли удастся вернуть с продажи. Лучше уж немного уступить в цене, чем вкладываться в почти уже не свой автомобиль.

Также владельцам не рекомендуют скрывать какие-то недостатки и изъяны машины, потому что потенциальный покупатель может попросить съездить с ним в центр по техническому обслуживанию автомобилей, где правда все равно вскроется. Отказываться от диагностики разумных причин нет, так как все равно ее оплачивает тот, кто заказывает.

А если покупатель захочет прокатиться на будущем авто, то стоит учитывать некоторые нюансы. Во-первых, он не внесен в страховку, а на дороге может случиться что угодно. Во-вторых, он не показывал вам справку о своей адекватности, да и не помешало бы взглянуть на его права. Чтобы избежать проблем, лучше прокатить его на пассажирском сиденье, так тоже можно оценить все достоинства "железного коня".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что автомобильный бренд Toyota обвиняют в том, что он не поддерживает переход к экологически чистым источникам энергии. Из-за этого компания признана самой неэкологичной в мире.



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