Брелоки Apple стали использовать для угона автомобилей

Удобный маячок Apple AirTag, призванный отслеживать местонахождение вещей с помощью Bluetooth, стали использовать для угона автомобильных средств. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона Йорк.

Как метку Apple используют для угона авто (фото из открытых источников)

В Канаде при помощи меток Apple стали отслеживать автомобили, чтобы потом их незаметно взломать. Злоумышленники находят интересующую их модель в общественном месте, например, на парковке торгового центра, цепляют на нее маячок AirTag, а ночью находят ее, взламывают и с помощью специального устройства меняют настройки ключей, чтобы завести двигатель и скрыться с места преступления.

Известно, что с сентября текущего года в пригороде Торонто произошло минимум 5 таких угонов, и полиция допускает, что подобные кражи станут учащаться. Согласно данным, самыми востребованными автомобилями являются Lexus, Toyota и Honda, а также грузовики Ford F-Series.

Горожан просят ставить свои транспортные средства в гаражи, а не оставлять на улице, а также блокировать рули, порты и проверять автомобили на маячки. Или же владельцы могут оставлять свои брелоки Apple, чтобы в случае кражи, найти свою машину.

Отмечается, что полиция напрямую не обвиняет Apple, но изображения и описание устройств прямо указывают на AirTag.

Напомним, что девушка из штата Айова по имени Виктория О'Коннор недавно использовала функцию Apple Find My iPhone, которая теперь является частью приложения Find My в iOS 13, чтобы найти свою машину после кражи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, чего не стоит делать при продаже автомобиля, чтобы не отпугнуть покупателя.

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