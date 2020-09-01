Автомобили Tesla смогут похвастаться новыми возможностями

Автомобили Tesla в США теперь могут считывать знаки ограничения скорости и реагировать на зеленые сигналы светофора после нового обновления программного обеспечения. Об этом сообщает BBC.

Система автопилота автомобиля генерирует предупреждение об ограничении скорости на дисплее приборной панели и отправляет уведомление, если автомобиль стоит на зеленом светофоре. Эти функции были выпущены в последнем обновлении полной автономной версии автопилота Tesla.

Автомобили Tesla уже могут сбавлять скорость перед красными сигналами светофора и знаками остановки.

В июле 2019 года веб-сайт Tesla рекламировал "полный потенциал для автономного вождения", включая автоматическое вождение по автомагистралям, хотя ранее компания всегда утверждала, что ее автопилот не предназначен для замены человека-водителя. Основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания сможет создавать полностью автономные автомобили без руля и педалей уже в 2021 году.

Между тем Cruise - стартап по производству беспилотных автомобилей, контрольный пакет акций которого принадлежит General Motors, использует искусственный интеллект, чтобы обучать свои автомобили понимать язык тела людей на улицах и дорогах. Это может быть использовано для идентификации человека, держащего руку, чтобы подать сигнал остановки, или велосипедиста, вытягивающего левую руку, например, чтобы указать, что он поворачивает налево.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск рассказал о новом заводе Tesla.

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